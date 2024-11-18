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Популярный певец резко высказался о бегстве Потапа за границу

18 ноября 2024 15:28
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Потап попал под шквал критики от Галича и Демина
Женя Галич. Фото: Instagram.com/jenia_galich
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинский рок-музыкант Женя Галич и ведущий Слава Демин высказали свои мнения по поводу рэпера Потапа, который уже долгое время находится за границей. Их комментарии прозвучали на фоне возмущения, вызываемого поведением артиста среди украинского сообщества.

Об этом зашла речь в новом выпуске Муз_Тренд.

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Как известно, Потап покинул Украину еще в начале полномасштабного вторжения. С тех пор рэпер не возвращался домой, но активно демонстрирует свою жизнь в соцсетях, не скрывая роскошного образа жизни. За два года артист успел пожить во многих странах, в частности в Европе, Мексике, США, а в последнее время делится кадрами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Популярный певец резко высказался о бегстве Потапа за границу - фото 1
Потап уже не так популярен в Украине. Фото: Instagram.com/realpotap

Женя Галич назвал такой поступок неприемлемым и заявил, что Потап своими действиями подает неправильный пример для своей многочисленной аудитории. По его мнению, вместо того, чтобы поддержать украинцев, которые каждый день живут в стрессе из-за войны, рэпер выбрал более легкий путь и продемонстрировал, что можно уйти от проблем.

"Давай еще оправдаем Потапа. Ничего, что он уехал? Бред пишет. Своим примером многомиллионная аудитория показывает, как можно", — эмоционально выразился музыкант.

Популярный певец резко высказался о бегстве Потапа за границу - фото 2
Демин высказался по поводу выезда Потапа. Фото: скриншот видео

В то же время Слава Демин высказал другую точку зрения. Он считает, что Потап просто потерялся как личность и сейчас демонстрирует не самый лучший пример.

"Потап пример неудачного пиара. У него миллиона аудитория, но посмотри на просмотры — их очень мало. Потому что он стал неинтересным. К сожалению, он стал посмешищем. Вот и все. А он это как сделал? Своими действиями", — прокомментировал Демин.

Ранее мы писали о том, что Женя Галич пожаловался на малые заработки в шоу-бизнесе.

Также мы сообщали, что Горовая объяснила, почему разорвала сотрудничество с Потапом.

Потап музыка знаменитости звезды Женя Галич

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15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

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