Ирина Горова заговорила о том, готова ли стать бабушкой

Украинский продюсер Ирина Горова. Фото: instagram.com/gorová_irina

Продюсер Ирина Горова заговорила о личной жизни своей 26-летней дочери Натальи. Звезда впервые призналась, готова ли сейчас стать бабушкой.

Об этом она рассказала в комментарии ТСН.ua.

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Взрослая дочь звезды проживает вместе с мужем Амиром в Польше. Пара уже несколько лет состоит в официальном браке и Наталья заявила о том, что уже задумывается о материнстве. Муж Натальи — из Ливана, они поженились по традициям мусульманства, а сама девушка не изменяла веру.

Сама же Горова откровенно заявила о том, что еще не готова стать бабушкой в 46 лет и ей пока нравится быть в "статусе мамы".

"Все когда влюбляются, они задумываются о пополнении в семье. Я пока в статусе мамы. Я хочу стать бабушкой, но не сейчас", — поделилась Ирина.

Ирина Горовая с дочерью Натальей. Фото: instagram.com/gorová_irina

Ранее мы писали о том, что популярный певец резко высказался о бегстве Потапа за границу. А также мы сообщали, что Горова объяснила, почему разорвала сотрудничество с Потапом.