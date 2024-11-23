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Дорофєєва довела свою маму до сліз після тривалої розлуки

23 листопада 2024 12:59
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Мама Наді Дорофєєвої розчулила появою на її концерті в Києві - відео
Надя Дорофєєва з мамою. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва 22 листопада відіграла свій перший  сильний концерт у "Палаці Спорту" в Києві. Підтримати доньку в такий важливий моменту  житті приїхала і її мама Ольга. 

Зворушливим відео з мамою та дочкою поділився у TikTok блогер Роман Бутурлакін. 

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Надя Дорофєєва зустрілася із мамою

Вперше за свою сольну кар'єру Дорофєєва зібрала повний "Палац Спорту". Підтримати артистку прийшли її чоловік Міша Кацурін зі своїми дітьми, друзі та зірки шоубізнесу. 

Як виявилося, розділити важливу подію із Надею також приїхала її мама.

@roman__caesar

Мама DOROFEEVA розчулилась після першого сольного Палацу спорту своєї доньки  #DOROFEEVA #українськамузика #хітиукраїни #music #ukrainianmusic #Україна #Kyiv #надядорофєєва

♬ оригінальний звук - Роман Бутурлакін

На зворушливих кадрах, що з'явилися у соцмережі, співачка ніжно обіймала свою найріднішу людину. Натомість мама зірка не могла стримати сліз.

Дорофєєва була неабияк щаслива побачити після концерту близьку людину та теж дуже розчулилася.

Зазначимо, що артистка майже не коментує життя своєї родини та не ділиться світлинами із мамою. Надя не раз казала, що для неї ця тема дуже не проста, адже її рідні залишалися у Криму після анексії півострова.

У своєму новому альбомі зірка все ж торкнулася цієї теми та присвятила мамі пісню "Вкрали (Мамо)". Тож, у мережі ходять чутки, що родина співачки і досі мешкає на окупованих територіях.

Раніше Олена Мозгова на рідкісному фото показала свою маму із 9-річною онучкою.

Також Саша Бо зворушила мережу світлинами із маленькою донечкою.

Надя Дорофєєва концерт родина українські зірки зустріч

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