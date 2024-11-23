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Дорофеева довела свою маму до слез после продолжительной разлуки

23 ноября 2024 12:59
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Мама Нади Дорофеевой растрогала появлением на ее концерте в Киеве - видео
Надя Дорофеева с матерью. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певица Надя Дорофеева 22 ноября отыграла свой первый сильный концерт во Дворце спорта в Киеве. Поддержать дочь в столь важном моменте жизни приехала и ее мама Ольга.

Трогательным видео с мамой и дочерью поделился в TikTok блогер Роман Бутурлакин.

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Впервые за свою сольную карьеру Дорофеева собрала полный "Дворец спорта". Поддержать артистку пришли ее муж Миша Кацурин со своими детьми, друзья и звезды шоу-бизнеса.

Как оказалось, разделить важное событие с Надеждой тоже приехала ее мама.

@roman__caesar

Мама DOROFEEVA растрогалась после первого сольного Дворца спорта своей дочери #DOROFEEVA #украинскаямузыка #хитиукраины #music #ukrainianmusic #Украина #Kyiv

♬ оригинальный звук - Роман Бутурлакин

На трогательных кадрах, появившихся в соцсети, певица нежно обнимала своего родного человека. В то время как мама звезды не могла сдержать слез.

Дорофеева была очень счастлива увидеть после концерта близкого человека и тоже очень растрогалась.

Отметим, что артистка почти не комментирует жизнь своей семьи и не делится фотографиями с мамой. Надя не раз говорила, что для нее эта тема очень не простая, ведь ее родные оставались в Крыму после аннексии полуострова.

В своем новом альбоме звезда все же коснулась этой темы и посвятила маме песню "Вкрали (Мамо)". Поэтому, в сети ходят слухи, что семья певицы до сих пор живет на оккупированных территориях.

Ранее Елена Мозговая на редком фото показала свою маму с 9-летней внучкой.

Также Саша Бо тронула сеть фотографиями с маленькой дочерью.

Надя Дорофеева концерт семья украинские звезды встреча

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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