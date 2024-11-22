Олена Мозгова показала свою маму та доньку - рідкісне фото

Олена Мозгова показала маму та доньку на рідкісному фото
Продюсерка Олена Мозгова вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своєю мамою Віолеттою та молодшою донькою Соломією. Родина зібралася разом з особливої нагоди.
Світлиною продюсерка поділилася в Instagram.
Донька Мозгової показалася в обіймах бабусі
Днями у столичному "Палаці Спорту" відбувся концерт пам'яті батька продюсерки, легендарного співака Миколи Мозгового. Зіркова родина зібралася разом заради цієї важливої події.
Пізніше Мозгова поділилася фото, як її дев'ятирічна донька Соломія позує в обіймах своєї бабусі у концертному залі.
"Мої красуні", — підписала світлину продюсерка.
Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розповіла, як відреагувала на камінг-аут старшої доньки.
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