Олена Мозгова показала свою маму та доньку - рідкісне фото

Олена Мозгова. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Продюсерка Олена Мозгова вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своєю мамою Віолеттою та молодшою донькою Соломією. Родина зібралася разом з особливої нагоди.

Світлиною продюсерка поділилася в Instagram.

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Днями у столичному "Палаці Спорту" відбувся концерт пам'яті батька продюсерки, легендарного співака Миколи Мозгового. Зіркова родина зібралася разом заради цієї важливої події.

Пізніше Мозгова поділилася фото, як її дев'ятирічна донька Соломія позує в обіймах своєї бабусі у концертному залі.

"Мої красуні", — підписала світлину продюсерка.

Віолетта Мозгова з онукою. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розповіла, як відреагувала на камінг-аут старшої доньки.

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