Елена Мозговая показала свою маму и дочь - редкое фото

Елена Мозговая. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Продюсер Елена Мозговая впервые за длительное время поделилась фотографией со своей мамой Виолеттой и младшей дочерью Соломией. Семья собралась вместе по особому случаю.

Фотографией продюсер поделилась в Instagram.

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На днях в столичном "Дворце Спорта" состоялся концерт памяти отца продюсера, легендарного певца Николая Мозгового. Звездная семья собралась вместе ради этого важного события.

Позже Мозговая поделилась фото, как девятилетняя дочь Соломия позирует в объятиях своей бабушки в концертном зале.

"Мои красавицы", — подписала фотографию продюсер.

Виолетта Мозговая с внучкой. Фото: instagram.com/olenamozgova1

Напомним, ранее Елена Мозговая рассказала, как отреагировала на каминг-аут старшей дочери.

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