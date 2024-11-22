Елена Мозговая показала свою маму и дочь - редкое фото

Елена Мозговая показала маму и дочь на редком фото
Продюсер Елена Мозговая впервые за длительное время поделилась фотографией со своей мамой Виолеттой и младшей дочерью Соломией. Семья собралась вместе по особому случаю.
Фотографией продюсер поделилась в Instagram.
Дочь Мозговой показалась в объятиях бабушки
На днях в столичном "Дворце Спорта" состоялся концерт памяти отца продюсера, легендарного певца Николая Мозгового. Звездная семья собралась вместе ради этого важного события.
Позже Мозговая поделилась фото, как девятилетняя дочь Соломия позирует в объятиях своей бабушки в концертном зале.
"Мои красавицы", — подписала фотографию продюсер.
Напомним, ранее Елена Мозговая рассказала, как отреагировала на каминг-аут старшей дочери.
Также мы писали, что Саша Бо умилила сеть фотографиями с маленькой дочерью.
Читайте Новини.LIVE!