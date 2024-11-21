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Саша Бо зачарувала кадрами з маленькою донькою в особливий день

21 листопада 2024 18:42
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Саша Бо розчулила кадрами з маленькою донькою —  фото, відео
Саша Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

У родині блогерки та інфлюенсерки Саши Бо особливе свято. Сьогодні, 21 листопада, доньці знаменитості Вірі виповнився рік.

На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася кадрами зі святкової фотосесії.

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Зіркова матуся розчулила шанувальників новими світлинами із маленькою донечкою. 

Дівчинка позувала на фото у витонченій білій сукні зі квітковим принтом та оборками. Голову малечі прикрасила пов'язка із бантом у стилі сукні. 

У кадрі Віра усміхалася та радісно смакувала своїм найпершим іменним тортом.

Під публікацією Саша ніжно привітала доньку зі свято та подякувала шанувальникам за приємні коментарі.

"З днем народження, наша Віруся. Історія про маленьку дівчинку і її перший тортик. Це був найшвидший рік, сповнений щирого сміху, дитячого запаху та любові. Дякую всім за вітання! Колись я покажу Вірусі всі ваші коментарі", — написала блогерка.

Раніше Лілія Ребрик здивувала незвичним образом 8-місячної доньки для фотосесії.

Також ми писали, що донька Тимура Мірошніченка вперше вийшла на сцену.

діти День народження соцмережі українські зірки Саша Бо

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