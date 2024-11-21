Саша Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo

У родині блогерки та інфлюенсерки Саши Бо особливе свято. Сьогодні, 21 листопада, доньці знаменитості Вірі виповнився рік.

На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася кадрами зі святкової фотосесії.

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Зіркова матуся розчулила шанувальників новими світлинами із маленькою донечкою.

Дівчинка позувала на фото у витонченій білій сукні зі квітковим принтом та оборками. Голову малечі прикрасила пов'язка із бантом у стилі сукні.

У кадрі Віра усміхалася та радісно смакувала своїм найпершим іменним тортом.

Під публікацією Саша ніжно привітала доньку зі свято та подякувала шанувальникам за приємні коментарі.

"З днем народження, наша Віруся. Історія про маленьку дівчинку і її перший тортик. Це був найшвидший рік, сповнений щирого сміху, дитячого запаху та любові. Дякую всім за вітання! Колись я покажу Вірусі всі ваші коментарі", — написала блогерка.

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