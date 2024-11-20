Донька Тімура та Інни Мірошниченків вперше вийшла на сцену та заспівала — фото

Донька Тімура та Інни Мірошниченків, Мія. Фото: Instagram/_inna_mi_

Телеведучий Тімур Мірошниченко спільно зі своєю дружиною, громадською діячкою Інною здійснили мрію своєї шестирічної доньки Мії. Зірковий первенець вперше вийшов на сцену з мікрофоном в руках.

Відповідні публікації та сторіз з'явились в Instagram Мірошниченків.

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Зіркове подружжя зазначило, що якось Мія після уроку про професії заявила, що хоче стати співачкою. Того ж дня Тімур та Інна Мірошниченки записали Мію на перший урок з вокалу і зобовʼязалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах.

"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше "Я хочу знову на сцену". Бронюємо місця в перших рядах на першому світовому турне", — написали зіркові батьки Мії.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків Мія, втілила свою мрію. Фото: Instagram/_inna_mi_

Донька Мірошниченків отримала квіти на сцені. Фото: Instagram/_inna_mi_

За лаштунками концерту Мію, окрім батьків, підтримав її брат Маркус. Це рідні діти Мірошниченків. Також Тімур та Інна виховують названих Марселя та Ангеліну. Останній наприкінці жовтня виповнилось дев’ять років.

Маркус та Мія — діти Тімура та Інни Мірошниченків. Фото: Instagram/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко розчулила змінами названої доньки в родині. Також ми розповідали, що Тімур Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах президента-втікача Віктора Януковича.