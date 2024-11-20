Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Донька Мірошниченків вперше вийшла на сцену — фото arrow

Донька Мірошниченків вперше вийшла на сцену — фото

20 листопада 2024 21:32
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор
Донька Тімура та Інни Мірошниченків вперше вийшла на сцену та заспівала — фото
Донька Тімура та Інни Мірошниченків, Мія. Фото: Instagram/_inna_mi_
Ірина Вороніна - Редактор
Ірина Вороніна
Редактор

Телеведучий Тімур Мірошниченко спільно зі своєю дружиною, громадською діячкою Інною здійснили мрію своєї шестирічної доньки Мії. Зірковий первенець вперше вийшов на сцену з мікрофоном в руках.

Відповідні публікації та сторіз з'явились в Instagram Мірошниченків. 

Читайте також:

Донька Тімура та Інни Мірошниченків заспівала

Зіркове подружжя зазначило, що якось Мія після уроку про професії заявила, що хоче стати співачкою. Того ж дня Тімур та Інна Мірошниченки записали Мію на перший урок з вокалу і зобовʼязалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах.

"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше "Я хочу знову на сцену". Бронюємо місця в перших рядах на першому світовому турне", — написали зіркові батьки Мії. 

Донька Мірошниченків
Донька Тімура та Інни Мірошниченків Мія, втілила свою мрію. Фото: Instagram/_inna_mi_
Донька Мірошниченків
Донька Мірошниченків отримала квіти на сцені. Фото: Instagram/_inna_mi_

За лаштунками концерту Мію, окрім батьків, підтримав її брат Маркус. Це рідні діти Мірошниченків. Також Тімур та Інна виховують названих Марселя та Ангеліну. Останній наприкінці жовтня виповнилось дев’ять років. 

Рідні діти Мірошниченків
Маркус та Мія — діти Тімура та Інни Мірошниченків. Фото: Instagram/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко розчулила змінами названої доньки в родині. Також ми розповідали, що Тімур Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах президента-втікача Віктора Януковича.

діти музика українські зірки Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

21:15 США повідомили, коли відновлять роботу посольства у Києві

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

21:13 У Полтаві учасник АТО перейшов до "ДНР" — що вирішив суд

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

20:13 Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ

20:04 В Генштабі пояснили, наскільки значною є чисельність росіян

20:00 Відстрочка від призову — чи допоможе адвокатський запит

22:30 Мешканець Одещини зробив білий квиток за 3 тисячі — вирок суду

21:39 Зеленський зустрівся із директоркою Світового банку Анною Б’єрде

21:31 Відключення світла в Одесі — графіки та прогнози на четвер

21:15 США повідомили, коли відновлять роботу посольства у Києві

21:13 У Полтаві учасник АТО перейшов до "ДНР" — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:58 Кошти боржників автоматично арештують — деталі законопроєкту

20:13 Зеленський прокоментував чутки про масштабний ракетний удар РФ

20:04 В Генштабі пояснили, наскільки значною є чисельність росіян

20:00 Відстрочка від призову — чи допоможе адвокатський запит

19:44 На Рівненщині розширили реабілітаційний центр для військових

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо