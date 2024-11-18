Інна Мірошниченко розповіла, як змінилася їхня названа донька - фото

Інна Мірошниченко з доньками. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — Інна — розчулила помітними змінами у житті названої доньки Ангеліни. Зіркові батьки вдочерили дівчинку чотири місяці тому.

Дружина шоумена поділилася радісними новинами в своєму Instagram.

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Як розповіла зіркова матуся, при знайомстві Ангеліна була дуже стриманою та сором'язливою дівчинкою. Дівчинка майже не розмовляла, тому майбутні батьки готувалися до складнощів у спілкуванні.

"Перше знайомство. Трохи менше п'яти місяців тому. Говорить, як малючок. Точніше, майже не говорить. Взагалі, ми готувалися до того, що Ангеліна майже не говорить. Тому приємно здивувалися навіть цьому "сфоткай" і "покажи" на кожному кроці", — розповіла Інна.

Перша зустріч Мірошниченків з названою донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_

У дитячому будинку Ангеліна також не мала змоги розвивати свою фантазію та мислення. Як розповіла Мірошниченко, навіть малювання було для доньки особливим завданням.

"Ангеліна взагалі не малювала. Бо малювання — це про уяву. Просто нічого не могла. Тільки перемалювати за кимось щось просте. Але не створити сама. Тому ось ці "хвильки" і абстракція — це такий прогрес! А те, що вона може презентувати свою роботу, то це до сліз", — поділилася дружина шоумена.

Названа донька Мірошниченків. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Окрім того, маленька Ангеліна мала перенапруження нервової системи через недбале ставлення вихователів у дитячому будинку.

"Тоді я робила це відео з думкою "ну нічого, я заберу тебе додому, будемо щодня робити масажі, я вже закінчила курс масажів, стала профі з Марселем. Я все виправлю". Але нервова система була в такій напрузі, що торкнутися тіла було неможливо. Ангеліна милась з істерикою, було дико лоскотно. Навіть одяг сильно дратував. А сьогодні відчуття безпеки заспокоїло нервову систему. Напруга спала. Тіло розслабилось. Це я до того, що просто наявність сім'ї вже багато чого лікує", — розчулила розповіддю дружина ведучого.

Інна Мірошниченко розповіла про успіхи доньки. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Раніше дружина Тімура Мірошниченка шокувала умовами, в яких живуть діти в інтернатах.

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