Инна Мирошниченко рассказала, как изменилась их приемная дочь — фото

Инна Мирошниченко с дочерьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — Инна — растрогала заметными изменениями в жизни приемной дочери Ангелины. Звездные родители удочерили девочку четыре месяца назад.

Жена шоумена поделилась радостными новостями в своем Instagram.

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Как рассказала звездная мамочка, при знакомстве Ангелина была очень сдержанной и застенчивой девочкой. Девочка почти не говорила, поэтому будущие родители готовились к сложностям в общении.

"Первое знакомство. Чуть меньше пяти месяцев назад. Говорит, как малыш. Точнее, почти не говорит. Вообще, мы готовились к тому, что Ангелина почти не говорит. Поэтому приятно удивились даже этому "сфоткай" и "покажи" на каждом шагу", — рассказала Инна.

Первая встреча Мирошниченко с приемной дочерью. Фото: instagram.com/_inna_mi_

В детском доме Ангелина также не имела возможности развивать свою фантазию и мышление. Как рассказала Мирошниченко, даже рисование было для дочери особой задачей.

"Ангелина вообще не рисовала. Потому что рисование — это про воображение. Просто ничего не могла. Только перерисовать за кем-то что-то простое. Но не создать сама. Поэтому вот эти "волны" и абстракция — это такой прогресс! А то, что она может презентовать свою работу, то это до слез", — поделилась жена шоумена.

Приемная дочь Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Кроме того, маленькая Ангелина имела перенапряжение нервной системы из-за небрежного отношения воспитателей в детском доме.

"Тогда я делала это видео с мыслью "ну ничего, я заберу тебя домой, будем каждый день делать массажи, я уже закончила курс массажей, стала профи с Марселем. Я все исправлю". Но нервная система была в таком напряжении, что коснуться тела было невозможно. Ангелина мылась с истерикой, было дико щекотно. Даже одежда сильно раздражала. А сегодня ощущение безопасности успокоило нервную систему. Напряжение спало. Тело расслабилось. Это я к тому, что просто наличие семьи уже многое лечит", — тронула рассказом жена ведущего.

Инна Мирошниченко рассказала об успехах дочери. Фото: instagram.com/_inna_mi_

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