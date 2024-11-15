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Пліснява та пляшки — дружина Мірошниченка про умови в інтернатах

15 листопада 2024 10:32
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Скандал в дитячому інтернаті — Інна Мірошниченко шокувала умовами
Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Дружина Тімура Мірошниченка Інна відвідала один з дитячих інтернатів на Тернопільщині. Жінка шокувала умовами, в яких тримають вихованців.

Про те, як живуть діти в інтернатах, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина ведучого показала, у якому взутті ходять діти, де справляють природні потреби, де купаються та чим харчуються. Умови тримання маленьких українців відверто шокують.

Інна повідомила, що на рік заклад отримує від держави 20 млн гривень та додаткові кошти із благодійних організацій. Попри достатнє фінансування, у туалетах відсутні нормальні перегородки, туалетний папір та гаряча вода.

Інна Мірошниченко показала умови в інтернаті
Туалет в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Інна також показала взуття першокласника із повністю потрісканою підошвою.

Інна Мірошниченко показала як одягають дітей в інтернаті
Взуття вихованців. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Приймати ванну чи душ вихованці мають можливість лише раз на тиждень і за декілька годин має встигнути покупатись майже 100 дітей. Інна показала шторку у душовій, яка ніколи не пралася та була вкрита пліснявою. Окрім того, у ванній були відсутні крани.

Інна Мірошниченко показала як купаються діти в інтернаті
Ванна кімната в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко показала як купаються діти в інтернаті
Душові кабінки в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко показала як купаються діти в інтернаті
Ванна кімната в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого розповіла, що персонал використовує кімнату, в якій дітей мають вчити готувати, для зустрічі "перевіряючих" чи власних потреб. Інна показала на столі в працівників гарячі бутерброди, нарізане м'ясо, сало та салат із овочів. У приміщенні також знайшли 7 пляшок з алкоголем. Деякі з них були пусті.

В той час, раціон дітей дуже бідний. Інна показала, як малеча їсть бутерброди із половинкою яйця та морквою і запиває кип'ятком навіть без заварки та цукру.

Пліснява та пляшки — дружина Мірошниченка про умови в інтернатах - фото 6
Залишки фуршету персоналу в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко показала як харчуються діти в інтернаті
Харчування дітей в інтернаті. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Персонал інтернату ховає іграшки від дітей. У доступі лише декілька м'яких іграшок. Директор тримає під замком кімнату, наповнену конструкторами, ляльками та іншим.

Інна шокувала, що за погану поведінку вихованців відправляють у психіатричну лікарню та дають препарати, як роблять із них "овочів". У закладі також було виявлено декілька випадків сексуального насилля.

Дружина ведучого повідомила, що нині дітей із закладу намагаються релокувати і були здійснені всі необхідні заходи для притягнення до відповідальності осіб, які знущались над вихованцями.

Раніше ми писали про те, що Тимур Мірошниченко з дружиною здійснили мрію прийомної доньки в день народження.  А також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї. 

скандал діти соцмережі українські зірки Інна Мірошниченко

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