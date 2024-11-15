Скандал в детском интернате — Инна Мирошниченко шокировала условиями

Юрист и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна посетила один из детских интернатов Тернопольской области. Женщина шокировала условиями, в которых держат воспитанников.

О том, как живут дети в интернатах, она рассказала на своей странице в Instagram.

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Жена ведущего показала, в какой обуви ходят дети, где справляют естественные потребности, где купаются и чем питаются. Условия содержания маленьких украинцев откровенно шокируют.

Инна сообщила, что на год заведение получает от государства 20 млн гривен и дополнительные средства из благотворительных организаций. Несмотря на достаточное финансирование, в туалетах нет нормальных перегородок, туалетной бумаги и горячей воды.

Туалет в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна также показала обувь первоклассника с полностью потрескавшейся подошвой.

Обувь питомцев. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Принимать ванну или душ воспитанники имеют возможность только раз в неделю и за несколько часов должны успеть покупаться почти 100 детей. Инна показала шторку в душевой, которая никогда не стиралась и была покрыта плесенью. Кроме того, в ванной отсутствовали краны.

Ванная в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Душевые кабинки в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Ванная в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена ведущего рассказала, что персонал использует комнату, в которой детей должны учить готовить, для встречи проверяющих или собственных нужд. Инна показала на столе у работников горячие бутерброды, нарезанное мясо, сало и салат из овощей. А в помещении также нашли 7 бутылок с алкоголем. Некоторые из них были пусты.

В это время рацион детей очень беден. Инна показала, как малыш ест бутерброды с половинкой яйца и морковью и запивает кипятком даже без заварки и сахара.

Остатки персонала фуршета в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Питание детей в интернате. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Персонал интерната прячет игрушки от детей. В доступе всего несколько мягких игрушек. Директор держит взаперти комнату, наполненную конструкторами, куклами и прочим.

Инна шокировала, что за плохое поведение воспитанников отправляют в психиатрическую больницу и дают препараты, которые делают из них "овощей". В заведении также было обнаружено несколько случаев сексуального насилия.

Жена ведущего сообщила, что в настоящее время детей из заведения пытаются релоцировать и были предприняты все необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, которые издевались над воспитанниками.

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