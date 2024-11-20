Дочь Тимура и Инны Мирошниченко впервые вышла на сцену и спела — фото

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко, Мия. Фото: Instagram/_inna_mi_

Телеведущий Тимур Мирошниченко совместно со своей женой, общественным деятелем Инной осуществили мечту своей шестилетней дочери Мии. Звездный первенец впервые вышел на сцену с микрофоном в руках.

Соответствующие публикации и сториз появились в Instagram Мирошниченко.

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Звездные супруги отметили, что однажды Мия после урока о профессиях заявила, что хочет стать певицей. В тот же день Тимур и Инна Мирошниченко записали Мию на первый урок по вокалу и обязались каждый вечер присутствовать на домашних концертах.

"И вот первая сцена. Первые цветы от поклонника. Первое волнение. И первое "Я хочу снова на сцену". Бронируем места в первых рядах на первом мировом турне", — написали звездные родители Мии.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко, Мия, воплотила свою мечту. Фото: Instagram/_inna_mi_

Дочь Мирошниченко получила цветы на сцене. Фото: Instagram/_inna_mi_

За кулисами концерта Мию, кроме родителей, поддержал ее брат Маркус. Это родные дети Мирошниченко. Также Тимур и Инна воспитывают приемных Марселя и Ангелину. Последней в конце октября исполнилось девять лет.

Маркус и Мия – дети Тимура и Инны Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями приемной дочери в семье. Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах президента-беглеца Виктора Януковича.