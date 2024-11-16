Лілія Ребрик показала підрослу доньку в незвичному образі - відео

Лілія Ребрик з донькою . Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У родині телеведучої та акторки Лілії Ребрик відбулося маленьке свято. Молодшій донечці зірки виповнилося вісім місяців.

З нагоди свята знаменитість поділилася святковим відео в Instagram.

Читайте також:

Лілія Ребрик замилувала кадрами з молодшою донькою

Вже за традицією телеведуча влаштувала для доньки фотосесією. Для знімання Лілія обрала досить незвичні образи — акторка та її доньки одягнулися у стильні total black луки.

Особливим елементом свята також став тортик, прикрашений чорними бантиками та надписом "8 місяців".

"Lady in black. Обожнюю цю красуню — ці майже 10 кг щастя! Вже стає на ноги, "мамкає", повзає на всю та сидить як королева. Ну як так швидко?! А ще, продовжується блокбастер на тему "скуштуй торт"! Далі буде… Адель все ближче і ближче підбирається до смаколика. Її наполегливість та вміння знайти підхід — вражають", — поділилася у підписі до відео Ребрик.

У коментарях шанувальники привітали телеведучу та її родину зі святом, а також наробили компліментів їхній фотосесії.

Однак деякі фанати розкритикували зірку за такий вибір кольорової гами для вбрання — на їхню думку, чорний не дуже пасує для дитини.

Раніше співачка Надя Дорофєєва зізналася, чи планує дітей.

Також майбутній король Йорданії вперше показав обличчя маленької донечки.