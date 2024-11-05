Лілія Ребрик відкрила несподівані секрети свого життя під час війни

Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка цього року стала мамою втретє, поділилася власними роздумами про складність і красу життя в умовах війни. Також вона опублікувала свої нові фото, що підкреслюють атмосферність і настрій осені.

Новими знімками й емоціями телеведуча поділилась у своєму Instagram.

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Перед камерою Лілія постала в яскравому картатому пальті, яке додало її образу яскравих барв, створюючи відчуття тепла та затишку, попри все, що відбувається навколо.

Як Лілія Ребрик поєднує роботу і материнство під час війни

У своєму дописі Ребрик розповіла про те, як зараз її життя наповнене контрастами, з якими доводиться миритися.

"Тут тривоги, тут шахеди, а тут — надзвичайно різнобарвна осінь, яка просто милує око", — зазначила вона, описуючи яскраві фарби природи, що контрастують з тривожною реальністю.

Телеведуча додала, що зараз її дні заповнені різними подіями — від щоденних материнських турбот, адже у молодшої доньки зараз ріжуться зубки, до насиченого робочого графіка зі зйомками та ефірами.

Ребрик показала неординарний осінній образ. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вона також зауважила, як на фоні постійних викликів звичні речі набувають особливої цінності. Ребрик зізналася, що хоча через постійний поспіх та роботу їй не завжди вдається висипатись чи нормально поїсти, ранкова кава стала для неї чимось особливим. У холодні ранки цей простий ритуал нагадує їй про те, що навіть у часи тривог можна знайти моменти радості.

"Живемо в часи суцільних контрастів. Де поруч смерть і життя. Де твої проблеми здаються дрібницями на тлі всього, що навколо. Де надзвичайно красива осінь і так по-особливому ароматно пахне кава", — поділилася Лілія, закликаючи своїх підписників теж шукати радість у простих речах.

Таке яскраве пальто зірці дуже пасує. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Наприкінці свого допису Лілія запитала у підписників, що вони відчувають цього листопада, створюючи теплий діалог зі своєю аудиторією.

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