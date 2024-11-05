Лилия Ребрик открыла неожиданные секреты своей жизни во время войны

Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в этом году стала мамой в третий раз, поделилась своими размышлениями о сложности и красоте жизни в условиях войны. Также она опубликовала свои новые фото, подчеркивающие атмосферность и настроение осени.

Новыми снимками и эмоциями телеведущая поделилась в своем Instagram.

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Перед камерой Лилия предстала в ярком клетчатом пальто, которое придало ее образу ярких красок, создавая ощущение тепла и уюта при всем происходящем вокруг.

Как Лилия Ребрик совмещает работу и материнство во время войны

В своем сообщении Ребрик рассказала о том, как сейчас, ее жизнь наполнена контрастами, с которыми приходится мириться.

"Здесь тревоги, здесь шахиды, а здесь - чрезвычайно разноцветная осень, которая просто милует глаз", — отметила она, описывая яркие краски природы, контрастирующие с тревожной реальностью.

Телеведущая добавила, что сейчас ее дни заполнены разными событиями — от ежедневных материнских забот, ведь у младшей дочери сейчас режутся зубки до насыщенного рабочего графика со съемками и эфирами.

Ребрик показал неординарный осенний образ. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Она также заметила, как на фоне постоянных вызовов привычные вещи приобретают особую ценность. Ребрик призналась, что хотя из-за постоянной спешки и работы ей не всегда удается высыпаться или нормально поесть, утренний кофе стал для нее чем-то особенным. В холодное утро этот простой ритуал напоминает ей о том, что даже во времена тревог можно найти моменты радости.

"Живем во времена сплошных контрастов. Где рядом смерть и жизнь. Где твои проблемы кажутся мелочами на фоне всего, что вокруг. Где чрезвычайно красивая осень и так по-особому ароматно пахнет кофе", — поделилась Лилия, призывая своих подписчиков тоже искать радость в простых вещах.

Такое яркое пальто звезде очень подходит. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В конце своего сообщения Лилия спросила у подписчиков, что они чувствуют в ноябре этого года, создавая теплый диалог со своей аудиторией.

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