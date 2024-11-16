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Надя Дорофєєва зізналася, чи готується до материнства

16 листопада 2024 10:08
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Надя Дорофєєва зізналася, чи планує вагітність - деталі
Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва заговорила про материнство. Артистка зізналася, чи планують вони із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним, мати спільних дітей.

На запитання про поповнення в родині зірка відповіла в коментарі шоу "Ранок у великому місті".

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34-річна виконавиця вперше за тривалий час відверто прокоментувала своє особисте життя. Артистка зізналася, що вони із чоловіком планують поповнення в родині.

"Ми плануємо, звичайно", — лаконічно відповіла Надя. 

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Зазначимо, що Міша Кацурін має двох дітей від попереднього шлюбу із Дашею Кацуріною. Колишнє подружжя виховує семирічну доньку Олександру та дворічного сина Івана.

Діти ресторатора швидко знайшли спільну мову із його новою дружиною та мають досить дружні стосунки. Нещодавно Надя Дорофєєва замилувала фото зі дітьми чоловіка.

Також днями Дорофєєва вперше за тривалий час зустрілася із колишнім чоловіком Володимиром Дантесом та його дівчиною на одному заході.

Надя Дорофєєва діти українські зірки Міша Кацурін зіркова пара

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