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Надя Дорофєєва замилувала фото з чоловіком і дітьми

14 листопада 2024 10:09
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Надя Дорофєєва показала милі фото з чоловіком та його дітьми
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новими світлинами з близькими. Артистка показала, як проводить час із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним та його дітьми. 

Світлини співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram

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Дорофєєва показала милі фото з Кацуріним і дітьми

Днями зіркове подружжя завітало на виставку картин співака Дмитра Монатіка. Дорогою на захід Дорофєєва та Кацурін встигли зробити романтичне фото з ніжним поцілунком на ескалаторі.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На іншій світлині співачка позувала перед камерою, тримаючись за руку зі своїм обранцем. Кацурін намагався поцілувати дружину, а вона усміхалася у відповідь.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва
Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Дорофєєва показала, як проводить час із дітьми чоловіка від першого шлюбу. Артистка опублікувала миле селфі семирічнохї Олександри та дворічного Івана.

Діти Міши Кацуріна
Діти Міши Кацуріна. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше після розлучення перетнулася із Володимиром Дантесом на одному заході.

Раніше Дорофєєва розчулила відео з Позитивом та його вагітною дружиною.

Надя Дорофєєва діти українські зірки Міша Кацурін зіркова пара

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