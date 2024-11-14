Надя Дорофєєва показала милі фото з чоловіком та його дітьми

Надя Дорофєєва замилувала фото з чоловіком і дітьми
Співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новими світлинами з близькими. Артистка показала, як проводить час із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним та його дітьми.
Світлини співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Дорофєєва показала милі фото з Кацуріним і дітьми
Днями зіркове подружжя завітало на виставку картин співака Дмитра Монатіка. Дорогою на захід Дорофєєва та Кацурін встигли зробити романтичне фото з ніжним поцілунком на ескалаторі.
На іншій світлині співачка позувала перед камерою, тримаючись за руку зі своїм обранцем. Кацурін намагався поцілувати дружину, а вона усміхалася у відповідь.
Також Дорофєєва показала, як проводить час із дітьми чоловіка від першого шлюбу. Артистка опублікувала миле селфі семирічнохї Олександри та дворічного Івана.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше після розлучення перетнулася із Володимиром Дантесом на одному заході.
Раніше Дорофєєва розчулила відео з Позитивом та його вагітною дружиною.
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