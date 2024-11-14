Надя Дорофєєва показала милі фото з чоловіком та його дітьми

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новими світлинами з близькими. Артистка показала, як проводить час із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним та його дітьми.

Світлини співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Днями зіркове подружжя завітало на виставку картин співака Дмитра Монатіка. Дорогою на захід Дорофєєва та Кацурін встигли зробити романтичне фото з ніжним поцілунком на ескалаторі.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На іншій світлині співачка позувала перед камерою, тримаючись за руку зі своїм обранцем. Кацурін намагався поцілувати дружину, а вона усміхалася у відповідь.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Дорофєєва показала, як проводить час із дітьми чоловіка від першого шлюбу. Артистка опублікувала миле селфі семирічнохї Олександри та дворічного Івана.

Діти Міши Кацуріна. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше після розлучення перетнулася із Володимиром Дантесом на одному заході.

Раніше Дорофєєва розчулила відео з Позитивом та його вагітною дружиною.