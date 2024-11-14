Надя Дорофеева показала милые фото с мужем и его детьми

Надя Дорофеева восхитила фото с мужем и детьми
Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми фотографиями с близкими. Артистка показала, как проводит время с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его детьми.
Фотография певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Дорофеева показала милые фото с Кацуриным и детьми
На днях звездные супруги посетили выставку картин певца Дмитрия Монатика. По дороге на мероприятие Дорофеева и Кацурин успели сделать романтическое фото с нежным поцелуем на эскалаторе.
На другой фотографии певица позировала перед камерой, держась за руку со своим избранником. Кацурин пытался поцеловать жену, а она улыбалась в ответ.
Также Дорофеева показала, как проводит время с детьми супруга от первого брака. Артистка опубликовала милое селфи семилетней Александры и двухлетнего Ивана.
Напомним, Надя Дорофеева впервые после развода пересеклась с Владимиром Дантесом на одном мероприятии.
Ранее Дорофеева умилила видео с Позитивом и его беременной женой.
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