Надя Дорофеева показала милые фото с мужем и его детьми

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми фотографиями с близкими. Артистка показала, как проводит время с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным и его детьми.

Фотография певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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На днях звездные супруги посетили выставку картин певца Дмитрия Монатика. По дороге на мероприятие Дорофеева и Кацурин успели сделать романтическое фото с нежным поцелуем на эскалаторе.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На другой фотографии певица позировала перед камерой, держась за руку со своим избранником. Кацурин пытался поцеловать жену, а она улыбалась в ответ.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также Дорофеева показала, как проводит время с детьми супруга от первого брака. Артистка опубликовала милое селфи семилетней Александры и двухлетнего Ивана.

Дети Миши Кацурины. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, Надя Дорофеева впервые после развода пересеклась с Владимиром Дантесом на одном мероприятии.

Ранее Дорофеева умилила видео с Позитивом и его беременной женой.