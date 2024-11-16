Надя Дорофеева призналась, планирует ли беременность – детали

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева заговорила о материнстве. Артистка призналась, планируют ли они с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, иметь общих детей.

На вопрос о пополнении в семье звезда ответила в комментарии шоу "Утро в большом городе".

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34-летняя исполнительница впервые за долгое время откровенно прокомментировала свою личную жизнь. Артистка призналась, что они с супругом планируют пополнение в семье.

"Мы планируем, конечно", — лаконично ответила Надя.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Отметим, что у Миши Кацурина двое детей от предыдущего брака с Дашей Кацуриной. Бывшие супруги воспитывают семилетнюю дочь Александру и двухлетнего сына Ивана.

Дети ресторатора быстро нашли общий язык с его новой женой и имеют достаточно дружеские отношения. Недавно Надя Дорофеева умилила фото с детьми мужа.

Также на днях Дорофеева впервые за долгое время встретилась с бывшим мужем Владимиром Дантесом и его девушкой на одном мероприятии.