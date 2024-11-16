Лилия Ребрик показала подросшую дочь в необычном образе - видео

Лилия Ребрик удивила необычным образом 8-месячной дочери
В семье телеведущей и актрисы Лилии Ребрик состоялся маленький праздник. Младшей дочери звезды исполнилось восемь месяцев.
По случаю праздника знаменитость поделилась праздничным видео в Instagram.
Лилия Ребрик восхитила кадрами с младшей дочерью
Уже по традиции телеведущая устроила для дочери фотосессию. Для съемки Лилия выбрала довольно необычные образы — актриса и ее дочь оделись в стильные total black луки.
Особым элементом праздника стал тортик, украшенный черными бантиками и надписью "8 месяцев".
"Lady in black. Обожаю эту красавицу — эти почти 10 кг счастья! Уже становится на ноги, "мамкает", ползает вовсю и сидит, как королева. Ну как так быстро?! А еще продолжается блокбастер на тему "попробуй торт"! Дальше будет... Адель все ближе и ближе подбирается к лакомству. Ее настойчивость и умение найти подход — поражают", — поделилась в подписи к видео Ребрик.
В комментариях поклонники поздравили телеведущую и ее семью с праздником, а также наделали комплиментов их фотосессии.
Однако некоторые фанаты раскритиковали звезду за такой выбор цветовой гаммы для наряда — по их мнению, черный не очень подходит для ребенка.
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