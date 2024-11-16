Принц Йорданії Хусейн вперше показав обличчя доньки - фото

Принц Хусейн з донькою. Фото: instagram.com/alhusseinjo

Кронпринц Йорданії Хусейн замилував мережу спільним фото зі своєю донечкою. Майбутній король вперше показав обличчя маленької принцеси Іман.

Світлиною принц поділився на офіційній сторінці в Instagram.

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Спадковий принц розчулив прихильників світлиною, на якій тримає на руках маленьку Іман.

Дівчинка спокійно сиділа на руках в свого батька та зацікавлено дивилася у бік. Разом зі малечею принц Хусейн вболівав за команду Йорданії з футболу.

"Іман перед сьогоднішнім матчем", — підписав фото кронпринц.

Принц Хусейн з донькою Іман. Фото: instagram.com/alhusseinjo

Зазначимо, що принц Хусейн та його дружина Раджва стали батьками у серпні цього року. Майже одразу королівська родина поділилася світлиною новоспечених батьків зі донькою, однак до сьогодні не показувала зблизька її обличчя.

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