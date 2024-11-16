Принц Йорданії Хусейн вперше показав обличчя доньки - фото

Майбутній король Йорданії вперше показав обличчя доньки
Кронпринц Йорданії Хусейн замилував мережу спільним фото зі своєю донечкою. Майбутній король вперше показав обличчя маленької принцеси Іман.
Світлиною принц поділився на офіційній сторінці в Instagram.
Принц Хусей показав тримісячну доньку
Спадковий принц розчулив прихильників світлиною, на якій тримає на руках маленьку Іман.
Дівчинка спокійно сиділа на руках в свого батька та зацікавлено дивилася у бік. Разом зі малечею принц Хусейн вболівав за команду Йорданії з футболу.
"Іман перед сьогоднішнім матчем", — підписав фото кронпринц.
Зазначимо, що принц Хусейн та його дружина Раджва стали батьками у серпні цього року. Майже одразу королівська родина поділилася світлиною новоспечених батьків зі донькою, однак до сьогодні не показувала зблизька її обличчя.
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