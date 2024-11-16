Принц Иордании Хусейн впервые показал лицо дочери.

Будущий король Иордании впервые показал лицо дочери
Кронпринц Иордании Хусейн очаровал сеть общим фото со своей дочерью. Будущий король впервые показал лицо маленькой принцессы Иман.
Фотографией принц поделился на официальной странице в Instagram.
Принц Хусей показал трехмесячную дочь
Наследный принц умилил поклонников фотографией, на которой держит на руках маленькую Иман.
Девочка спокойно сидела на руках у своего отца и с любопытством смотрела в сторону. Вместе с малышкой принц Хусейн болел за команду Иордании по футболу.
"Иман перед сегодняшним матчем", — подписал фото кронпринц.
Принц Хусейн и его жена Раджва стали родителями в августе этого года. Почти сразу королевская семья поделилась фотографией новоиспеченных родителей с дочерью, однако до сих пор не показывала близко ее лицо.
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