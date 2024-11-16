Принц Иордании Хусейн впервые показал лицо дочери.

Принц Хусейн с дочерью. Фото: instagram.com/alhusseinjo

Кронпринц Иордании Хусейн очаровал сеть общим фото со своей дочерью. Будущий король впервые показал лицо маленькой принцессы Иман.

Фотографией принц поделился на официальной странице в Instagram.

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Наследный принц умилил поклонников фотографией, на которой держит на руках маленькую Иман.

Девочка спокойно сидела на руках у своего отца и с любопытством смотрела в сторону. Вместе с малышкой принц Хусейн болел за команду Иордании по футболу.

"Иман перед сегодняшним матчем", — подписал фото кронпринц.

Принц Хусейн с дочерью Иман. Фото: instagram.com/alhusseinjo

Принц Хусейн и его жена Раджва стали родителями в августе этого года. Почти сразу королевская семья поделилась фотографией новоиспеченных родителей с дочерью, однако до сих пор не показывала близко ее лицо.

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