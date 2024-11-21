Саша Бо умилила кадрами с маленькой дочерью - фото, видео

Саша Бо очаровала кадрами с маленькой дочерью в особый день
В семье блогера и инфлюэнсера Саши Бо особый праздник. Сегодня, 21 ноября, дочери знаменитости Вере исполнился год.
На своей странице в Instagram блогер поделилась кадрами праздничной фотосессии.
Саша Бо показала дочь в ее первый день рождения
Звездная мамочка растрогала поклонников новыми фотографиями с маленькой дочкой.
Девочка позировала на фото в изящном белом платье с цветочным принтом и оборками. Голову малышки украсила повязка с бантом в стиле платья.
В кадре Вера улыбалась и радостно смаковала своим первым именным тортом.
Под публикацией Саша нежно поздравила дочь с праздником и поблагодарила поклонников за приятные комментарии.
"С днем рождения, наша Веруня. История о маленькой девочке и ее первом тортике. Это был самый быстрый год, полный искреннего смеха, детского запаха и любви. Спасибо всем за поздравление! Когда-то я покажу Веруне все ваши комментарии" , — написала блогер.
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