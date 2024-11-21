Саша Бо умилила кадрами с маленькой дочерью - фото, видео

Саша Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo

В семье блогера и инфлюэнсера Саши Бо особый праздник. Сегодня, 21 ноября, дочери знаменитости Вере исполнился год.

На своей странице в Instagram блогер поделилась кадрами праздничной фотосессии.

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Звездная мамочка растрогала поклонников новыми фотографиями с маленькой дочкой.

Девочка позировала на фото в изящном белом платье с цветочным принтом и оборками. Голову малышки украсила повязка с бантом в стиле платья.

В кадре Вера улыбалась и радостно смаковала своим первым именным тортом.

Под публикацией Саша нежно поздравила дочь с праздником и поблагодарила поклонников за приятные комментарии.

"С днем рождения, наша Веруня. История о маленькой девочке и ее первом тортике. Это был самый быстрый год, полный искреннего смеха, детского запаха и любви. Спасибо всем за поздравление! Когда-то я покажу Веруне все ваши комментарии" , — написала блогер.

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