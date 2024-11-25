Надя Дорофєєва дала перший концерт в Палаці Спорту - як це було

Дорофєєва приголомшила першим сольним концертом в Палаці Спорту
Вперше за свою сольну кар'єру співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зібрала "Палац Спорту" в Києві. Велике шоу артистки HEARTBEAT відбулося 22 листопада та приголомшило глядачів.
Надя вже встигла поділитися враженнями від свого виступу в Instagram.
Дорофєєва здивувала концепцією концерту в "Палаці Спорту"
За задумкою співачки та її команди, сцена перетворилася на кімнату зі стелею та стінами-екранами. Під кожен пісню вигляд кімнати змінювався, тим самим характеризуючи відображення її емоцій і стану душі.
"В цьому концерті Надя руйнує четверту стіну свого світу, щоб впустити глядача в нього. Вона нічого більше не приховує… Вся її творчість, все що її надихає, те чим вона живе та що любить, повністю відкрито для глядача. Тому що глядач є великою частиною цього світу… Без нього не існувало б і її" – розповідає режисерська команда TRI.Direction.
Артистка підготувала для глядачів чимало сюрпризів. На концептуальній сцені Дорофєєва заспівала у дуеті із Позитивом, OTOY та блогером Мішою Лебігою. Також на шоу завітав загадковий гість Jockii Druce.
Після виступу співачка поділилася своїми шаленими емоціями від події. Як зізналася Дорофєєва, вона дуже щаслива від того, що змогла втілити цю ідею в життя та потішити фанів.
"Мій перший "Палац Спорту"! Досі не можу відійти! Читаю коментарі, відгуки, бачу ТікТок — бачу, що людям було добре, і це найбільше щастя для мене. Під час концерту я теж це відчувала, коли бачила щасливі очі глядачів. Я дуже переживала, щоб в цей день не було тривог чи обстрілів — на жаль, зараз всі концерти сприймаються через цю призму. Дуже радію, що нам все вдалося", — ділиться першими емоціями DOROFEEVA.
У фіналі відчувалося, що глядачам так сподобалося перебувати в цій сценічній кімнаті разом з DOROFEEVA, що вони не проти завітати до неї ще раз. І така змога в них буде, адже під час шоу артистка озвучила дату другого "Палацу Спорту" — Київ знову відчує HEARTBEAT 12 квітня 2025 року.
Нагадаємо, після концерту в "Палаці Спорту" Дорофєєва довела до сліз зустріччю зі своєму мамою після тривалої розлуки.
Також Олена Кравець "запалила" на шоу Дорофєєвої зі своїми дітьми.
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