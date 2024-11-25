Надя Дорофєєва дала перший концерт в Палаці Спорту - як це було

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вперше за свою сольну кар'єру співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зібрала "Палац Спорту" в Києві. Велике шоу артистки HEARTBEAT відбулося 22 листопада та приголомшило глядачів.

Надя вже встигла поділитися враженнями від свого виступу в Instagram.

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За задумкою співачки та її команди, сцена перетворилася на кімнату зі стелею та стінами-екранами. Під кожен пісню вигляд кімнати змінювався, тим самим характеризуючи відображення її емоцій і стану душі.

Сцена на концерті Наді Дорофєєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"В цьому концерті Надя руйнує четверту стіну свого світу, щоб впустити глядача в нього. Вона нічого більше не приховує… Вся її творчість, все що її надихає, те чим вона живе та що любить, повністю відкрито для глядача. Тому що глядач є великою частиною цього світу… Без нього не існувало б і її" – розповідає режисерська команда TRI.Direction.

Надя Дорофєєва зібрала "Палац Спорту". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Концерт Наді Дорофєєвої в Палаці Спорту. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка підготувала для глядачів чимало сюрпризів. На концептуальній сцені Дорофєєва заспівала у дуеті із Позитивом, OTOY та блогером Мішою Лебігою. Також на шоу завітав загадковий гість Jockii Druce.

Надя Дорофєєва та Міша Лебіга. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Позитив та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Після виступу співачка поділилася своїми шаленими емоціями від події. Як зізналася Дорофєєва, вона дуже щаслива від того, що змогла втілити цю ідею в життя та потішити фанів.

"Мій перший "Палац Спорту"! Досі не можу відійти! Читаю коментарі, відгуки, бачу ТікТок — бачу, що людям було добре, і це найбільше щастя для мене. Під час концерту я теж це відчувала, коли бачила щасливі очі глядачів. Я дуже переживала, щоб в цей день не було тривог чи обстрілів — на жаль, зараз всі концерти сприймаються через цю призму. Дуже радію, що нам все вдалося", — ділиться першими емоціями DOROFEEVA.

Концерт Наді Дорофєєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва дала сольний концерт у Палаці Спорту. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У фіналі відчувалося, що глядачам так сподобалося перебувати в цій сценічній кімнаті разом з DOROFEEVA, що вони не проти завітати до неї ще раз. І така змога в них буде, адже під час шоу артистка озвучила дату другого "Палацу Спорту" — Київ знову відчує HEARTBEAT 12 квітня 2025 року.

DOROFEEVA дала сольний концерт в Києві. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва анонсувала другий "Палац Спорту". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, після концерту в "Палаці Спорту" Дорофєєва довела до сліз зустріччю зі своєму мамою після тривалої розлуки.

Також Олена Кравець "запалила" на шоу Дорофєєвої зі своїми дітьми.