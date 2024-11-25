Надя Дорофеева дала первый концерт во Дворце Спорта – как это было

Дорофеева ошеломила первым сольным концертом во Дворце Спорта
Впервые за свою сольную карьеру певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) собрала "Дворец спорта" в Киеве. Большое шоу артистки HEARTBEAT состоялось 22 ноября и ошеломило зрителей.
Надя уже успела поделиться впечатлениями от своего выступления в Instagram.
Дорофеева удивила концепцией концерта во "Дворце Спорта"
По задумке певицы и ее команды сцена превратилась в комнату с потолком и стенами-экранами. Под каждую песню облик комнаты менялся, тем самым характеризуя отражение ее эмоций и состояния души.
"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает... Все ее творчество, все что ее вдохновляет, то чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель является большой частью этого мира ... Без него не существовало бы и ее" — рассказывает режиссерская команда TRI.Direction.
Артистка подготовила для зрителей немало сюрпризов. На концептуальной сцене Дорофеева спела в дуэте с Позитивом, OTOY и блогером Мишей Лебигой. Также шоу посетил загадочный гость Jockii Druce.
После выступления певица поделилась своими безумными эмоциями от события. Как призналась Дорофеева, она очень счастлива, что смогла воплотить эту идею в жизнь и утешить фанов.
"Мой первый "Дворец Спорта"! До сих пор не могу отойти! Читаю комментарии, отзывы, вижу ТикТок — вижу, что людям было хорошо, и это самое большое счастье для меня. Во время концерта я тоже это чувствовала, когда видела счастливые глаза зрителей. Я очень переживала, чтобы в этот день не было тревог или обстрелов — к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются через эту призму. Очень рада, что нам все удалось", — делится первыми эмоциями DOROFEEVA
В финале чувствовалось, что зрителям так понравилось находиться в этой сценической комнате вместе с DOROFEEVA, что они не прочь посетить ее еще раз. И такая возможность у них будет, ведь во время шоу артистка озвучила дату второго "Дворца Спорта" — Киев снова почувствует HEARTBEAT 12 апреля 2025 года.
Напомним, после концерта во "Дворце Спорта" Дорофеева довела до слез встречей со своей мамой после продолжительной разлуки.
Также Елена Кравец "зажгла" на шоу Дорофеевой со своими детьми.
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