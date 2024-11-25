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Дорофеева ошеломила первым сольным концертом во Дворце Спорта

25 ноября 2024 13:14
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Надя Дорофеева дала первый концерт во Дворце Спорта – как это было
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Впервые за свою сольную карьеру певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) собрала "Дворец спорта" в Киеве. Большое шоу артистки HEARTBEAT состоялось 22 ноября и ошеломило зрителей.

Надя уже успела поделиться впечатлениями от своего выступления в Instagram.

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По задумке певицы и ее команды сцена превратилась в комнату с потолком и стенами-экранами. Под каждую песню облик комнаты менялся, тем самым характеризуя отражение ее эмоций и состояния души.

Сцена на концерте Нади Дорофеевой
Сцена на концерте Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает... Все ее творчество, все что ее вдохновляет, то чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель является большой частью этого мира ... Без него не существовало бы и ее" — рассказывает режиссерская команда TRI.Direction.

Надя Дорофеева собрала "Дворец Спорта"
Надя Дорофеева собрала "Дворец спорта". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Концерт Нади Дорофеевой во Дворце Спорта
Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка подготовила для зрителей немало сюрпризов. На концептуальной сцене Дорофеева спела в дуэте с Позитивом, OTOY и блогером Мишей Лебигой. Также шоу посетил загадочный гость Jockii Druce.

Надя Дорофеева и Миша Лебига
Надя Дорофеева и Миша Лебига. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Позитив и Надя Дорофеева
Позитив и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

После выступления певица поделилась своими безумными эмоциями от события. Как призналась Дорофеева, она очень счастлива, что смогла воплотить эту идею в жизнь и утешить фанов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Мой первый "Дворец Спорта"! До сих пор не могу отойти! Читаю комментарии, отзывы, вижу ТикТок — вижу, что людям было хорошо, и это самое большое счастье для меня. Во время концерта я тоже это чувствовала, когда видела счастливые глаза зрителей.  Я очень переживала, чтобы в этот день не было тревог или обстрелов — к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются через эту призму. Очень рада, что нам все удалось", — делится первыми эмоциями DOROFEEVA

Концерт Нади Дорофеевой
Концерт Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева дала сольный концерт во Дворце Спорта
Дорофеева дала сольный концерт во Дворце спорта. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В финале чувствовалось, что зрителям так понравилось находиться в этой сценической комнате вместе с DOROFEEVA, что они не прочь посетить ее еще раз. И такая возможность у них будет, ведь во время шоу артистка озвучила дату второго "Дворца Спорта" — Киев снова почувствует HEARTBEAT 12 апреля 2025 года.

DOROFEEVA дала сольный концерт в Киеве
DOROFEEVA дала сольный концерт в Киеве. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева анонсировала второй "Дворец Спорта"
Надя Дорофеева анонсировала второй "Дворец спорта". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, после концерта во "Дворце Спорта" Дорофеева довела до слез встречей со своей мамой после продолжительной разлуки.

Также Елена Кравец "зажгла" на шоу Дорофеевой со своими детьми.

Киев Надя Дорофеева концерт шоу украинские звезды

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