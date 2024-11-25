Надя Дорофеева дала первый концерт во Дворце Спорта – как это было

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впервые за свою сольную карьеру певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) собрала "Дворец спорта" в Киеве. Большое шоу артистки HEARTBEAT состоялось 22 ноября и ошеломило зрителей.

Надя уже успела поделиться впечатлениями от своего выступления в Instagram.

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По задумке певицы и ее команды сцена превратилась в комнату с потолком и стенами-экранами. Под каждую песню облик комнаты менялся, тем самым характеризуя отражение ее эмоций и состояния души.

Сцена на концерте Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает... Все ее творчество, все что ее вдохновляет, то чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель является большой частью этого мира ... Без него не существовало бы и ее" — рассказывает режиссерская команда TRI.Direction.

Надя Дорофеева собрала "Дворец спорта". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка подготовила для зрителей немало сюрпризов. На концептуальной сцене Дорофеева спела в дуэте с Позитивом, OTOY и блогером Мишей Лебигой. Также шоу посетил загадочный гость Jockii Druce.

Надя Дорофеева и Миша Лебига. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Позитив и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

После выступления певица поделилась своими безумными эмоциями от события. Как призналась Дорофеева, она очень счастлива, что смогла воплотить эту идею в жизнь и утешить фанов.

"Мой первый "Дворец Спорта"! До сих пор не могу отойти! Читаю комментарии, отзывы, вижу ТикТок — вижу, что людям было хорошо, и это самое большое счастье для меня. Во время концерта я тоже это чувствовала, когда видела счастливые глаза зрителей. Я очень переживала, чтобы в этот день не было тревог или обстрелов — к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются через эту призму. Очень рада, что нам все удалось", — делится первыми эмоциями DOROFEEVA

Концерт Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева дала сольный концерт во Дворце спорта. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В финале чувствовалось, что зрителям так понравилось находиться в этой сценической комнате вместе с DOROFEEVA, что они не прочь посетить ее еще раз. И такая возможность у них будет, ведь во время шоу артистка озвучила дату второго "Дворца Спорта" — Киев снова почувствует HEARTBEAT 12 апреля 2025 года.

DOROFEEVA дала сольный концерт в Киеве. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева анонсировала второй "Дворец спорта". Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, после концерта во "Дворце Спорта" Дорофеева довела до слез встречей со своей мамой после продолжительной разлуки.

Также Елена Кравец "зажгла" на шоу Дорофеевой со своими детьми.