Сын Потапа и Горовой признался, как относится к Дорофеевой - детали

Потап со своим сыном Андреем. Фото: instagram.com/realpotap

Сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой — 16-летний Андрей — высказался о своем отношении к певице Наде Дорофеевой. Артистка не только работает, но и дружит с мамой юноши.

Подробностями об общении со звездой Андрей поделился в комментарии Oboz.ua.

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Вместе со своей звездной мамой Потапенко-младший поддержал Дорофееву во время первого сольного концерта во Дворце спорта.

16-летний Андрей признался, что всегда увлекался творчеством Нади и любит его не только как певицу, но и как человека.

"Очень люблю Надю и как певицу, и как человека. Нравится ее вид, она — мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом — сольно. Я ее любил всегда", — сказал парень.

Надя Дорофеева на концерте во Дворце спорта

Также Андрей рассказал, какая певица вне сцены. По словам юноши, в повседневной жизни Надя очень открытый и добрый человек.

"Она приезжает к нам домой, ужинаем вместе. Поэтому мог видеть ее с другой стороны. В обычной жизни она даже красивее, чем на сцене. А еще невероятно честная, что тоже в ней очень нравится. И абсолютно нормальная в общении. Такой человек , как вы, например, как я, как 10 тысяч зрителей, пришедших сегодня на ее концерт", — сказал Потапенко.

Ирина Горовая с сыном Андреем Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, Надя Дорофеева ошеломила публику сольным концертом во Дворце спорта. А также довела до слез трогательной встречей с мамой, которая жила в Крыму.