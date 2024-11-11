Ірина Білик пояснила, чому ревнувала Дмитра Коляденка до Могилевської

Ірина Білик. Фото: скриншот відео

Хореограф Дмитро Коляденко поділився відвертими спогадами про свої стосунки зі співачкою Іриною Білик, які були насичені не лише романтикою, але й пристрастями. За його словами, ревнощі настільки захоплювали його, що він не міг стримувати емоцій і часом шкодив Ірині — навіть псував її сценічні вбрання та косметику.

Тепер і Білик зізналась у проєкті Надії Матвєєвої "Запитала" в тому, що і сама могла приревнувати чоловіка.

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Виявилось, що через Дмитра їй навіть довелося сваритися з колегою, відомою артисткою Наталією Могилевською.

Про це Білик зізналася під час телефонної розмови, приєднавшись до Коляденка в рамках згадано проєкту Матвєєвої. Ведуча попросила Ірину назвати шоу, в якому Дмитро проявив себе не лише як хореограф, а й як співак. Білик, не вагаючись, згадала про шоу "Шанс", де Дмитро свого часу зміг продемонструвати свій талант.

"Я дивилася всі програми, ревнувала до Наташі. Ой, боже, ми навіть посварилися через тебе", — згадала 54-річна Ірина, говорячи про ті бурхливі моменти. Її відвертість показала, що в минулому її стосунки з Дмитром дійсно були непростими, але яскравими.

Коляденко і Білик зараз пов'язує лише дружба. Фото: скриншот відео

Також Білик вирішила трохи пожартувати і поставила Дмитру каверзне питання: "Хто була твоя справжня кохана дружина — перша, Олена Коляденко, чи я?". Однак 53-річний шоумен вдало ухилився від прямої відповіді, заявивши, що обидві жінки, Ірина та Олена, — найкращі в Україні, і таких як вони, просто немає.

До речі, Дмитро також зізнався Надії, що вже п'ять років живе без стосунків. Хоча минулого року він розповідав про два побачення, але, схоже, жодне з них не переросло у щось серйозне — все закінчилося на рівні "цукерково-букетного" етапу.

Раніше ми писали про те, що Ірина Білик натякнула на примирення з колишнім чоловіком.

Також ми повідомляли, що відомий співак натякнув на розставання з коханою-росіянкою.