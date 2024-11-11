Ирина Билык объяснила, почему ревновала Дмитрия Коляденко к Могилевской

Ирина Билык. Фото: скриншот відео

Хореограф Дмитрий Коляденко поделился откровенными воспоминаниями о своих отношениях с певицей Ириной Билык, насыщенных не только романтикой, но и страстями. По его словам, ревность настолько охватывала его, что он не мог сдерживать эмоций и порой вредил Ирине — даже портил ее сценические наряды и косметику.

Теперь Билык призналась в проекте Надежды Матвеевой "Спросила" в том, что и сама могла приревновать мужа.

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Оказалось, что из-за Дмитрия ей даже пришлось ссориться с коллегой, известной артисткой Наталией Могилевской.

Об этом Билык призналась во время телефонного разговора, присоединившись к Коляденко в рамках упомянутого проекта Матвеевой. Ведущая попросила Ирину назвать шоу, в котором Дмитрий проявил себя не только как хореограф, но и как певец. Билык, не колеблясь, вспомнила о шоу "Шанс", где Дмитрий в свое время смог продемонстрировать свой талант.

"Я смотрела все программы, ревновала к Наташе. Ой, боже, мы даже поссорились из-за тебя", — вспомнила 54-летняя Ирина, говоря о тех бурных моментах. Ее откровенность показала, что в прошлом ее отношения с Дмитрием действительно были непростыми, но яркими.

Коляденко и Билык сейчас связывает только дружба. Фото: скриншот видео

Также Билык решила немного пошутить и задала Дмитрию каверзный вопрос: "Кто была твоя настоящая любимая жена — первая, Елена Коляденко, или я?". Однако 53-летний шоумен удачно уклонился от прямого ответа, заявив, что обе женщины, Ирина и Елена, лучшие в Украине, и таких как они просто нет.

Кстати, Дмитрий также признался Надежде, что уже пять лет живет без отношений. Хотя в прошлом году он рассказывал о двух свиданиях, но, похоже, ни одно из них не переросло во что-то серьезное — все закончилось на уровне "конфетно-букетного" этапа.

Ранее мы писали о том, что Ирина Билык намекнула на примирение с бывшим мужем.

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