Старший сын Ирины Билык вышел на связь – где находится Глеб Оверчук

Сын Билык впервые за долгое время вышел на связь — где он сейчас
Старший сын певцы Ирины Билык, музыкант Глеб Оверчук, впервые за длительное время вышел на связь в сетях. Парень показался на мероприятии в поддержку Украины за границей.
Фотографиями Глеб поделился в своем Instagram.
Где сейчас старший сын Ирины Билык
25-летний Оверчук вместе со своими друзьями принял участие в митинге в поддержку Украины, который состоялся к 1000 дню полномасштабного российского вторжения.
Первенец Билык вместе с другими активистами и неравнодушными украинцам вышли на улицы с плакатами с призывом остановить войну и освободить пленных украинских воинов, в частности, бойцов полка "Азов".
Мероприятие прошло в испанском городе Барселона. Позже кадрами, на которых засветился сын певицы, также поделилась Ассоциация Дружбы Украины и Каталонии.
Отметим, сын певицы уже долгое время проживает в Испании. Несмотря на жизнь за границей, Глеб поддерживает родную страну и часто призывает помогать ВСУ.
Как известно, парень пошел по стопам матери и также занимается музыкой, даже имеет свою рок-группу.
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