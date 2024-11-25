Старший сын Ирины Билык вышел на связь – где находится Глеб Оверчук

Ирина Билык со своим старшим сыном. Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Старший сын певцы Ирины Билык, музыкант Глеб Оверчук, впервые за длительное время вышел на связь в сетях. Парень показался на мероприятии в поддержку Украины за границей.

Фотографиями Глеб поделился в своем Instagram.

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25-летний Оверчук вместе со своими друзьями принял участие в митинге в поддержку Украины, который состоялся к 1000 дню полномасштабного российского вторжения.

Первенец Билык вместе с другими активистами и неравнодушными украинцам вышли на улицы с плакатами с призывом остановить войну и освободить пленных украинских воинов, в частности, бойцов полка "Азов".

Глеб Оверчук на митинге в поддержку Украины. Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Мероприятие прошло в испанском городе Барселона. Позже кадрами, на которых засветился сын певицы, также поделилась Ассоциация Дружбы Украины и Каталонии.

Сын Ирины Билык на митинге в Барселоне. Фото: instagram.com/ucracat

Отметим, сын певицы уже долгое время проживает в Испании. Несмотря на жизнь за границей, Глеб поддерживает родную страну и часто призывает помогать ВСУ.

Как известно, парень пошел по стопам матери и также занимается музыкой, даже имеет свою рок-группу.

Старший сын Ирины Билык. Фото: instagram.com/hlibover.mp4

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