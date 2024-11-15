Єва Лонгорія розкрила незвичайний підхід до краси

Єва Лонгорія. Фото: Instagram.com/evalongoria

Американська акторка Єва Лонгорія, яка вже в березні відзначатиме свій 50-річний ювілей, абсолютно не переймається цифрами у своєму паспорті. Вона впевнена, що найкращі моменти її життя ще попереду.

Про це зірка відверто розповіла в інтерв’ю для журналу Marie Claire.

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Лонгорія зізналася, що активно займається своїм здоров’ям. У її щоденному розкладі є холодні ванни, терапія червоним світлом, медитація, силові тренування та навіть ведення щоденника.

"Я роблю це не для того, щоб уникнути старіння, а щоб постаріти здоровою та щасливою", — підкреслила акторка.

Ще одним важливим пунктом у її житті стало ранкове прокидання разом із сонцем, практики заземлення та використання технологій. Наприклад, смарт-кільце Oura допомагає їй слідкувати за якістю сну, а добавки, такі як магній, підтримують організм у тонусі.

Єва Лонгорія має певні ритуали краси. Фото: Instagram.com/evalongoria

Єдине, що викликає сум у Єви, — це думка, що життя занадто коротке, щоб побачити всі куточки нашої планети.

"Мене це засмучує. Я знаю, що побуваю в Африці, але мені не вистачить життя, щоб об’їздити весь континент", — каже вона. Акторка додала, що хоч їй вдалося відвідати Південну Америку, відчуття незавершеності залишається, адже побачити все неможливо.

Попри всі тривоги, Лонгорія залишається оптимісткою. Для неї вік — це просто цифра, яка не визначає межі можливостей.

"Я не вірю, що мій найбільший успіх уже позаду. Все ще попереду!", — впевнено підсумувала акторка, надихаючи своїм прикладом.

Раніше ми писали про те, що Єва Лонгорія втекла з родиною із США через перемогу Трампа.

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