Єва Лонгорія розповіла про дієту Вікторії Бекхем

Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: Instagram/@victoriabeckham

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася, що має схожий раціон із своєю подругою, модельєркою Вікторією Бекхем. Акторки надають перевагу корисним та некалорійним продуктам на сніданок.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Daily Mail.

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Лонгорія розповіла, що в неї однаковий із модельєркою сніданок.

"Ми обидві любимо яєчний білок і авокадо. ... Вона робить чудові омлети та авокадо", — поділилася акторка.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" розповіла, що вечеряє Вікторія так само, як і її чоловік, колишній футболіст Девід Бекхем, зазвичай рибою та овочами на грилі. Модельєрка вживає прості та некалорійні продукти та не обмежує себе в алкогольних напоях. Бекхем дозволяє собі декілька бокалів вина, адже "життя і так надто коротке".

Єва Лонгорія разом з подругою Вікторією Бекхем. Фото: WireImage

Нагадаємо, якої жорсткої дієти дотримується Меган Фокс. Також дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила таємницю своєї ідеальної шкіри.