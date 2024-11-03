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Звезда "Отчаянных домохозяек" раскрыла диету Бекхэм

3 ноября 2024 18:14
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Ева Лонгория рассказала о диете Виктории Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэма. Фото: Instagram/@victoriabeckham
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась, что имеет схожий рацион со своей подругой, модельером Викторией Бекхэм. Актрисы предпочитают полезные и некалорийные продукты на завтрак.

Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

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Лонгория рассказала, что у нее одинаковый с модельером завтрак.

"Мы обе любим яичный белок и авокадо... Она делает великолепные омлеты и авокадо", — поделилась актриса.

Звезда "Отчаянных домохозяек" рассказала, что ужинает Виктория так же как и ее муж, бывший футболист Дэвид Бекхэм, обычно рыбой и овощами на гриле. Модельер употребляет простые и некалорийные продукты и не ограничивает себя в алкогольных напитках. Бекхэм позволяет себе несколько бокалов вина, ведь "жизнь и так слишком коротка".

Диета Виктории Бекхэм
Ева Лонгория вместе с подругой Викторией Бекхэм. Фото: WireImage

Напомним, какой жесткой диеты придерживается Меган Фокс. Также дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайну своей идеальной кожи.

Ева Лонгория похудение Виктория Бекхэм зарубежные звезды диета

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