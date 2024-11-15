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Секреты красоты Евы Лонгории, которые вас удивят

15 ноября 2024 12:12
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Ева Лонгория раскрыла необычный подход к красоте
Ева Лонгория. Фото: Instagram.com/evalongoria
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Американская актриса Ева Лонгория, которая уже в марте будет отмечать свой 50-летний юбилей, совершенно не беспокоится о цифрах в своем паспорте. Она уверена, что самые лучшие моменты ее жизни еще впереди.

Об этом звезда откровенно рассказала в интервью для журнала Marie Claire.

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Лонгория призналась, что активно занимается своим здоровьем. В ее ежедневном расписании есть холодные ванны, терапия красным светом, медитация, силовые тренировки и даже ведение дневника.

"Я делаю это не для того, чтобы избежать старения, а чтобы состариться здоровой и счастливой", — подчеркнула актриса.

Еще одним важным пунктом в ее жизни стало утреннее пробуждение вместе с солнцем, практики заземления и использования технологий. К примеру, смарт-кольцо Oura помогает ей следить за качеством сна, а добавки, такие как магний, поддерживают организм в тонусе.

Секреты красоты Евы Лонгории, которые вас удивят - фото 1
У Евы Лонгории есть ритуалы красоты. Фото: Instagram.com/evalongoria

Единственное, что вызывает грусть у Евы, — это мысль, что жизнь слишком коротка, чтобы увидеть все уголки нашей планеты.

"Меня это огорчает. Я знаю, что побываю в Африке, но мне не хватит жизни, чтобы объездить весь континент", — говорит она. Актриса добавила, что хотя ей удалось посетить Южную Америку, ощущение незавершенности остается, ведь увидеть все невозможно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Несмотря на все тревоги, Лонгория остается оптимисткой. Для нее возраст — это просто цифра, не определяющая пределы возможностей.

"Я не верю, что мой самый большой успех уже позади. Все еще впереди!", — уверенно подытожила актриса, вдохновляя своим примером.

Ранее мы писали о том, что Ева Лонгория сбежала с семьей из США из-за победы Трампа.

Также мы сообщали, что Ева Лонгория восхищала фото с подросшим сыном от мужчины-медиамагната.

знаменитости Голливуд актриса звезды Ева Лонгория

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12:05 На Харьковщине судили сержанта, убившего отца — какое наказание

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