Анна Саліванчук публічно попросила роботу у режисерів

Анна Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук, відома своїми яскравими ролями у комедійних серіалах, поділилася з шанувальниками своїм болем та амбіціями. Зокрема, вона звернулася до режисерів із проханням дати їй можливість зіграти у серйозному історичному проєкті.

Відповідним зверненням вона поділилась у своєму Instagram.

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Акторка виклала відео, на якому постала в образі, що передає атмосферу минулих епох. Анна показалась в розкішній сукні з вишуканими деталями та капелюшку, який доповнив образ аристократки. За словами самої акторки, такий стиль їй дуже пасує, на що варто звернути увагу режисерам.

Саліванчук звернулась до режисерів. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

"Шановні режисери, хіба ви не бачите, як мені пасує історичне вбрання. Мені терміново потрібна історична картина. Подивіться, готова народна артистка України Анна Саліванчук", — зазначила акторка у зверненні.

Відзначимо, що акторка, якій цього року виповнилося 39 років, добре відома українському глядачеві своїми роботами у комедійних фільмах і серіалах. Найбільшу популярність їй принесла роль у проєкті "Одного разу під Полтавою", де вона створила яскравий і впізнаваний образ Вірочки.

Однак Анна прагне нових викликів і мріє про серйозну, глибоку роль у драматичному жанрі. Чи стане її звернення початком нової сторінки у кар’єрі — покаже час.

Раніше ми писали про те, що Саліванчук розкрила одну зі своїх "гарячих" професій.

Також ми повідомляли, що Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець.