Анна Саліванчук публічно попросила роботу у режисерів

Саліванчук звернулась до режисерів із несподіваним проханням
Українська акторка Анна Саліванчук, відома своїми яскравими ролями у комедійних серіалах, поділилася з шанувальниками своїм болем та амбіціями. Зокрема, вона звернулася до режисерів із проханням дати їй можливість зіграти у серйозному історичному проєкті.
Відповідним зверненням вона поділилась у своєму Instagram.
Саліванчук поділилась своїми амбіціями в кіно
Акторка виклала відео, на якому постала в образі, що передає атмосферу минулих епох. Анна показалась в розкішній сукні з вишуканими деталями та капелюшку, який доповнив образ аристократки. За словами самої акторки, такий стиль їй дуже пасує, на що варто звернути увагу режисерам.
"Шановні режисери, хіба ви не бачите, як мені пасує історичне вбрання. Мені терміново потрібна історична картина. Подивіться, готова народна артистка України Анна Саліванчук", — зазначила акторка у зверненні.
Відзначимо, що акторка, якій цього року виповнилося 39 років, добре відома українському глядачеві своїми роботами у комедійних фільмах і серіалах. Найбільшу популярність їй принесла роль у проєкті "Одного разу під Полтавою", де вона створила яскравий і впізнаваний образ Вірочки.
Однак Анна прагне нових викликів і мріє про серйозну, глибоку роль у драматичному жанрі. Чи стане її звернення початком нової сторінки у кар’єрі — покаже час.
Раніше ми писали про те, що Саліванчук розкрила одну зі своїх "гарячих" професій.
Також ми повідомляли, що Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець.
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