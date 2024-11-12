Після розлучення Анна Саліванчук — чи готова вона до нового кохання

Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець
Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка підкорила глядачів ролями в серіалах "Одного разу під Полтавою" та "Свати", вперше відверто розповіла про своє особисте життя після розриву з чоловіком. Артистка зізналася, що наразі її серце вільне, і вона насолоджується цим періодом незалежності.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Люкс ФМ".
"Я вільна і щаслива жінка", — зазначила Анна, коли її запитали, чи є зараз у її житті коханий.
Вона пояснила, що поки не поспішає заводити нові стосунки та вважає, що самотність зараз дає їй час розібратися у своїх бажаннях і пріоритетах.
Якого чоловіка мріє зустріти Анна Саліванчук
Анна поділилася своїми думками про ідеального чоловіка. Вона зазначила, що мріє про партнера, який буде добрим і щирим, а головне — здатним полюбити її дітей. Акторка відзначила, що для неї принципово важливо, щоб чоловік залишався в Україні у такий важкий час, коли йде війна, і не спілкувався мовою країни-агресорки.
Це стало б для неї показником його патріотичності та вірності загальним цінностям.
Анна також зізналася, що ще не повністю готова до нових відносин, адже минуло зовсім небагато часу після розлучення. Нині акторка зосередилася на своїх синах — Глібі та Микиті — та розвитку кар’єри. Вона зауважила, що зараз її найбільша радість і любов — це її маленькі чоловіки, і що поки не прагне нових побачень.
"Я ще тільки закохуюся у своїх двох маленьких чоловіків, з якими живу, — це мої діти. Побачень у мене не було", — запевнила Саліванчук.
Щодо минулого шлюбу, акторка виявила стриманість і відмовилася говорити про колишнього чоловіка, зазначивши, що не хоче повертатися до теми розлучення і минулих стосунків.
Відомо, що вона була одружена з депутатом та колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим, з яким вони виховували двох синів. Шлюб протримався вісім років, але пара оголосила про розставання навесні цього року, хоча фактично вони припинили стосунки ще у травні 2023 року.
Раніше ми писали про те, що Саліванчук розповіла про вроджену особливість сина.
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