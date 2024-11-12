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Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець

12 листопада 2024 14:31
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Після розлучення Анна Саліванчук — чи готова вона до нового кохання
Анна Саліванчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка підкорила глядачів ролями в серіалах "Одного разу під Полтавою" та "Свати", вперше відверто розповіла про своє особисте життя після розриву з чоловіком. Артистка зізналася, що наразі її серце вільне, і вона насолоджується цим періодом незалежності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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"Я вільна і щаслива жінка", — зазначила Анна, коли її запитали, чи є зараз у її житті коханий.

Вона пояснила, що поки не поспішає заводити нові стосунки та вважає, що самотність зараз дає їй час розібратися у своїх бажаннях і пріоритетах.

Якого чоловіка мріє зустріти Анна Саліванчук

Анна поділилася своїми думками про ідеального чоловіка. Вона зазначила, що мріє про партнера, який буде добрим і щирим, а головне — здатним полюбити її дітей. Акторка відзначила, що для неї принципово важливо, щоб чоловік залишався в Україні у такий важкий час, коли йде війна, і не спілкувався мовою країни-агресорки.

Це стало б для неї показником його патріотичності та вірності загальним цінностям.

Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець - фото 1
Саліванчук з синами. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна також зізналася, що ще не повністю готова до нових відносин, адже минуло зовсім небагато часу після розлучення. Нині акторка зосередилася на своїх синах — Глібі та Микиті — та розвитку кар’єри. Вона зауважила, що зараз її найбільша радість і любов — це її маленькі чоловіки, і що поки не прагне нових побачень.

"Я ще тільки закохуюся у своїх двох маленьких чоловіків, з якими живу, — це мої діти. Побачень у мене не було", — запевнила Саліванчук.

Саліванчук зізналась, чи є в неї новий обранець - фото 2
Анна вирішила зосередитись на дітях. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Щодо минулого шлюбу, акторка виявила стриманість і відмовилася говорити про колишнього чоловіка, зазначивши, що не хоче повертатися до теми розлучення і минулих стосунків.

Відомо, що вона була одружена з депутатом та колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим, з яким вони виховували двох синів. Шлюб протримався вісім років, але пара оголосила про розставання навесні цього року, хоча фактично вони припинили стосунки ще у травні 2023 року.

Раніше ми писали про те, що Саліванчук розповіла про вроджену особливість сина.

Також ми повідомляли про таємничого обранця вагітної зірки "Кріпосна".

знаменитості акторка Ганна Саліванчук зірки відносини

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