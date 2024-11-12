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Саливанчук призналась, есть ли у нее новый избранник

12 ноября 2024 14:31
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
После развода Анна Саливанчук — готова ли она к новой любви
Анна Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, покорившая зрителей ролями в сериалах "Однажды под Полтавой" и "Сваты", впервые откровенно рассказала о своей личной жизни после разрыва с мужем. Артистка призналась, что сейчас ее сердце свободно, и она наслаждается этим периодом независимости.

Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ".

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"Я свободная и счастливая женщина", — отметила Анна, когда ее спросили, есть ли сейчас в ее жизни любимый.

Она объяснила, что пока не спешит заводить новые отношения и считает, что одиночество позволяет ей разобраться в своих желаниях и приоритетах.

Какого мужчину мечтает встретить Анна Саливанчук

Анна поделилась своими мыслями об идеальном мужчине. Она отметила, что мечтает о партнере, который будет добрым и искренним, а главное, способным полюбить ее детей. Актриса отметила, что для нее принципиально важно, чтобы мужчина оставался в Украине в такое тяжелое время, когда идет война, и не общался на языке страны-агрессора.

Это стало бы для нее показателем его патриотичности и верности общим ценностям.

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Саливанчук с сыновьями. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Анна также призналась, что еще не полностью готова к новым отношениям, ведь прошло совсем немного времени после развода. Сейчас актриса сосредоточилась на своих сыновьях — Глебе и Никите — и развитии карьеры. Она отметила, что сейчас ее величайшая радость и любовь — это ее маленькие мужчины, и пока актриса не стремится к новым свиданиям.

"Я еще только влюбляюсь в своих двух маленьких мужчин, с которыми живу, — это мои дети. Свиданий у меня не было", — заверила Саливанчук.

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Анна решила сосредоточиться на детях. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Относительно прошлого брака актриса проявила сдержанность и отказалась говорить о бывшем муже, отметив, что не хочет возвращаться к теме развода и прошлых отношений.

Известно, что она была замужем за депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым, с которым они воспитывали двух сыновей. Брак продержался восемь лет, но пара объявила о расставании весной этого года, хотя фактически прекратили отношения еще в мае 2023 года.

Ранее мы писали о том, что Саливанчук рассказала о врожденной особенности сына.

Также мы сообщали о таинственном избраннике беременной звезды "Крепостная".

знаменитости актриса Анна Саливанчук звезды отношения

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