Саліванчук працювала в інтимі по телефону

Українська акторка Ганна Саліванчук. Фото: скриншот YouTube

Відома українська акторка Ганна Саліванчук розповіла про те, як заробляла гроші у студентські роки. Зірка поєднувала, здавалося б, несумісні роботи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Саліванчук про роботу в студентські роки

Акторка розповіла, що під час навчання в університеті підробляла, працюючи операторкою в сексі по телефону. Саліванчук розповіла, що ця професія дещо відрізняється від стереотипів у суспільстві. За її словами, більшість чоловіків шукали у такому спілкуванні психологічну підтримку. Цікаво, що зірка суміщала таку роботу, коли працювала в церкві.

Артистка зізналася, що за одну ніч на той час їй платили близько 10 її стипендії в університеті — 600-700 гривень.

Українська акторка Ганна Саліванчук. Фото: скриншот YouTube

"Чоловіки хочуть поговорити та підтримки: як познайомитися з дівчиною; як зробити так, щоб вона тебе полюбила. Чим довше ти говориш — тим більше ти отримуєш", — поділилася Саліванчук.

Вона також додала, що в неї були постійні клієнти, як зідзвонювались із нею у визначений час. Зірка також зізналася, що за той період часу не закохувалась та не збуджувалась під час спілкування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Саліванчук розповіла про вроджену особливість сина. А також акторка отримала друг вищу освіту.