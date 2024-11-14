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Саліванчук розкрила одну зі своїх "гарячих" професій

14 листопада 2024 19:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Саліванчук працювала в інтимі по телефону
Українська акторка Ганна Саліванчук. Фото: скриншот YouTube
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відома українська акторка Ганна Саліванчук розповіла про те, як заробляла гроші у студентські роки. Зірка поєднувала, здавалося б, несумісні роботи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Акторка розповіла, що під час навчання в університеті підробляла, працюючи операторкою в сексі по телефону. Саліванчук розповіла, що ця професія дещо відрізняється від стереотипів у суспільстві. За її словами, більшість чоловіків шукали у такому спілкуванні психологічну підтримку. Цікаво, що зірка суміщала таку роботу, коли працювала в церкві.

Артистка зізналася, що за одну ніч на той час їй платили близько 10 її стипендії в університеті — 600-700 гривень.

Саліванчук працювала в сексі по телефону
Українська акторка Ганна Саліванчук. Фото: скриншот YouTube

"Чоловіки хочуть поговорити та підтримки: як познайомитися з дівчиною; як зробити так, щоб вона тебе полюбила. Чим довше ти говориш — тим більше ти отримуєш", — поділилася Саліванчук.

Вона також додала, що в неї були постійні клієнти, як зідзвонювались із нею у визначений час. Зірка також зізналася, що за той період часу не закохувалась та не збуджувалась під час спілкування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Саліванчук розповіла про вроджену особливість сина. А також акторка отримала друг вищу освіту.

робота секс українські зірки Ганна Саліванчук студентство

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