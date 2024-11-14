Саливанчук работала в интиме по телефону

Украинская актриса Анна Саливанчук. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о том, как зарабатывала деньги в студенческие годы. Звезда совмещала, казалось бы, несовместимые работы.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Саливанчук о работе в студенческие годы

Актриса рассказала, что во время учебы в университете подрабатывала, работая оператором в сексе по телефону. Саливанчук рассказала, что эта профессия несколько отличается от стереотипов в обществе. По ее словам, большинство мужчин искали в таком общении психологическую поддержку. Интересно, что звезда совмещала такую работу, когда работала в церкви.

Артистка призналась, что за одну ночь ей платили около 10 ее стипендий в университете — 600-700 гривен.

Украинская актриса Анна Саливанчук. Фото: скриншот YouTube

"Мужчины хотят поговорить и поддержки: как познакомиться с девушкой; как сделать так, чтобы она тебя полюбила. Чем дольше ты говоришь – тем больше ты получаешь", — поделилась Саливанчук.

Она также добавила, что у нее были постоянные клиенты, которые созванивались с ней в определенное время. Звезда призналась, что за тот период времени не влюблялась и не возбуждалась во время общения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Саливанчук рассказала о врожденной особенности сына. А также актриса получила друг высшее образование.