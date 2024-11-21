Анна Саливанчук публично попросила работу у режиссеров

Саливанчук обратилась к режиссерам с неожиданной просьбой
Украинская актриса Анна Саливанчук, известная своими яркими ролями в комедийных сериалах, поделилась с поклонниками своей болью и амбициями. В частности, она обратилась к режиссерам с просьбой дать ей возможность сыграть в серьезном историческом проекте.
Соответствующим обращением она поделилась в своем Instagram.
Саливанчук поделилась своими амбициями в кино
Актриса выложила видео, на котором предстала в образе, передающем атмосферу прошлых эпох. Анна показалась в роскошном платье с изысканными деталями и шляпкой, дополнившей образ аристократки. По словам самой актрисы, такой стиль ей очень подходит, на что стоит обратить внимание режиссерам.
"Уважаемые режиссеры, разве вы не видите, как мне подходит исторический наряд. Мне срочно нужна историческая картина. Посмотрите, готовая народная артистка Украины Анна Саливанчук", — отметила актриса в обращении.
Отметим, что актриса, которой в этом году исполнилось 39 лет, хорошо известна украинскому зрителю своими работами в комедийных фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ей принесла роль в проекте "Однажды под Полтавой", где она создала яркий и узнаваемый образ Верочки.
Однако Анна стремится к новым вызовам и мечтает о серьезной, глубокой роли в драматическом жанре. Станет ли ее обращение началом новой страницы в карьере — покажет время.
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