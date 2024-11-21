Анна Саливанчук публично попросила работу у режиссеров

Анна Саливанчук. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук, известная своими яркими ролями в комедийных сериалах, поделилась с поклонниками своей болью и амбициями. В частности, она обратилась к режиссерам с просьбой дать ей возможность сыграть в серьезном историческом проекте.

Соответствующим обращением она поделилась в своем Instagram.

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Актриса выложила видео, на котором предстала в образе, передающем атмосферу прошлых эпох. Анна показалась в роскошном платье с изысканными деталями и шляпкой, дополнившей образ аристократки. По словам самой актрисы, такой стиль ей очень подходит, на что стоит обратить внимание режиссерам.

Саливанчук обратилась к режиссерам. Фото: Instagram.com/salivanchuk.anna

"Уважаемые режиссеры, разве вы не видите, как мне подходит исторический наряд. Мне срочно нужна историческая картина. Посмотрите, готовая народная артистка Украины Анна Саливанчук", — отметила актриса в обращении.

Отметим, что актриса, которой в этом году исполнилось 39 лет, хорошо известна украинскому зрителю своими работами в комедийных фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ей принесла роль в проекте "Однажды под Полтавой", где она создала яркий и узнаваемый образ Верочки.

Однако Анна стремится к новым вызовам и мечтает о серьезной, глубокой роли в драматическом жанре. Станет ли ее обращение началом новой страницы в карьере — покажет время.

Ранее мы писали о том, что Саливанчук раскрыла одну из своих "горячих" профессий.

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