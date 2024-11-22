Скандальна вечірка P. Diddy — що там відбувалося

P. Diddy. Фото: скриншот відео

Американського репера та продюсера Шона "P. Diddy" Комбса, який зараз опинився у центрі скандалу через звинувачення у зґвалтуванні та секс-торгівлі, звинувачують у проведенні розкішних вечірок із сумнівною репутацією. Однією з таких стала подія 2014 року в Лас-Вегасі, організована на честь дня народження репера Міка Мілла.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Вечірка у P. Diddy, яка обернулася катастрофою

Святкування відбулося у розкішному особняку, орендованому за 25 тисяч доларів на добу. Маєток за 7 мільйонів доларів залишився у такому стані, що його керуючий Джейсон Гейт порівняв це з "зоною бойових дій". За словами Гейта, після 850 гостей у будинку залишилися сліди кокаїну, порожні пляшки, використані презервативи та закривавлена постільна білизна.

"Там були розбиті пляшки з-під алкоголю, кров на постільній білизні, леза для гоління валялися скрізь, а в кущах біля боулінгу я знайшов спідню білизну та навіть два iPhone", — розповів Гейт.

Вечірка вразила своїм розмахом: гостей зустрічали танцівниці в масках, а суші подавали на тілі оголеної дівчини. Серед відомих гостей були репери French Montana, Lil Durk, а також зірка Vine Кінг Бах. Сам Мік Мілл, іменинник, виголошував тост із P. Diddy, стоячи на узвишші.

The Daily Mail released footage from a party Sean “Diddy” Combs threw for Meek Mill in 2014 where cocaine, half-empty bottle of liquor, used condoms and bloodstained bedding was left behind at the home where the party took place.



“The bedrooms the following day were… pic.twitter.com/D4q6JMWKrG — LIZ CROKIN (@LizCrokin) November 20, 2024

Підозрілі деталі на цій вечірці

Команда P. Diddy вимагала встановити нові замки на дверях і навіть привезла власні детектори диму, які, за припущеннями, могли містити приховані камери. Гейт був змушений залишатися на території, щоб контролювати ситуацію, але це не допомогло уникнути хаосу.

Після завершення вечірки він зібрав майже 30 грамів порошку, схожого на кокаїн.

"Я спершу подумав, що це цукрова пудра", — додав він.

Таким чином, скандал навколо музичного магната триває, а подробиці його минулого продовжують з’являтися в ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе.

Також ми повідомляли, що P.Diddy намагається відшукати компромат на своїх жертв.