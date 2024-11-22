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Розкриті деталі однієї зі скандальних вечірок P. Diddy — відео

22 листопада 2024 07:52
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Скандальна вечірка P. Diddy — що там відбувалося
P. Diddy. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Американського репера та продюсера Шона "P. Diddy" Комбса, який зараз опинився у центрі скандалу через звинувачення у зґвалтуванні та секс-торгівлі, звинувачують у проведенні розкішних вечірок із сумнівною репутацією. Однією з таких стала подія 2014 року в Лас-Вегасі, організована на честь дня народження репера Міка Мілла.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Святкування відбулося у розкішному особняку, орендованому за 25 тисяч доларів на добу. Маєток за 7 мільйонів доларів залишився у такому стані, що його керуючий Джейсон Гейт порівняв це з "зоною бойових дій". За словами Гейта, після 850 гостей у будинку залишилися сліди кокаїну, порожні пляшки, використані презервативи та закривавлена постільна білизна.

"Там були розбиті пляшки з-під алкоголю, кров на постільній білизні, леза для гоління валялися скрізь, а в кущах біля боулінгу я знайшов спідню білизну та навіть два iPhone", — розповів Гейт.

Вечірка вразила своїм розмахом: гостей зустрічали танцівниці в масках, а суші подавали на тілі оголеної дівчини. Серед відомих гостей були репери French Montana, Lil Durk, а також зірка Vine Кінг Бах. Сам Мік Мілл, іменинник, виголошував тост із P. Diddy, стоячи на узвишші.

Підозрілі деталі на цій вечірці

Команда P. Diddy вимагала встановити нові замки на дверях і навіть привезла власні детектори диму, які, за припущеннями, могли містити приховані камери. Гейт був змушений залишатися на території, щоб контролювати ситуацію, але це не допомогло уникнути хаосу.

Після завершення вечірки він зібрав майже 30 грамів порошку, схожого на кокаїн.

"Я спершу подумав, що це цукрова пудра", — додав він.

Таким чином, скандал навколо музичного магната триває, а подробиці його минулого продовжують з’являтися в ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе.

Також ми повідомляли, що P.Diddy намагається відшукати компромат на своїх жертв.

секс-скандал знаменитості Голлівуд зірки P. Diddy

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