P. Diddy. Фото: скриншот видео

Американский рэпер и продюсер Шон "P. Diddy" Комбс, который сейчас оказался в центре скандала из-за обвинений в изнасиловании и секс-торговле, обвиняется в проведении роскошных вечеринок с сомнительной репутацией. Одним из таких стало событие 2014 года в Лас-Вегасе, организованное в честь дня рождения рэпера Мика Милла.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Празднование состоялось в роскошном особняке, арендованном за 25 тысяч долларов в сутки. Имение за 7 миллионов долларов осталось в таком состоянии, что его управляющий Джейсон Гейт сравнил это с "зоной боевых действий". По словам Гейта, после 850 гостей в доме остались следы кокаина, пустые бутылки, использованы презервативы и окровавленное постельное белье.

"Там были разбитые бутылки из-под алкоголя, кровь на постельном белье, лезвия для бритья валялись везде, а в кустах у боулинга я нашел нижнее белье и даже два iPhone", — рассказал Гейт.

Вечеринка поразила своим размахом: гостей встречали танцовщицы в масках, а суши подавали на теле обнаженной девушки. Среди известных гостей были рэперы French Montana, Lil Durk, а также звезда Vine Кинг Бах. Сам Мик Милл, именинник, произносил тост с P. Diddy, стоя на возвышенности.

The Daily Mail заблокированы в 2014 году, когда кокаин, полугольчатая лавка из кухни, использовали кондитерские изделия и bloodstained bedding, лежачи в стороне дома, где партия находится в 2014 году.



“The bedrooms following day were… pic.twitter.com/D4q6JMWKrG — LIZ CROKIN (@LizCrokin) November 20, 2024

Подозрительные детали на этой вечеринке

Команда P. Diddy требовала установить новые замки на дверях и даже привезла собственные детекторы дыма, которые, предположительно, могли содержать скрытые камеры. Гейт вынужден был оставаться на территории, чтобы контролировать ситуацию, но это не помогло избежать хаоса.

После завершения вечеринки он собрал около 30 граммов порошка, похожего на кокаин.

"Я сначала подумал, что это сахарная пудра", — добавил он.

Таким образом скандал вокруг музыкального магната продолжается, а подробности его прошлого продолжают появляться в СМИ.

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