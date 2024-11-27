Холостяк Олександр Терен відповів на жорсткий хейт в мережі — фото

Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Головний герой шоу "Холостяк-13" Олександр Будько, відомий за позивним "Терен", зіштовхнувся із хвилею хейту. Ветерана розкритикували у мережі за його рішення на романтичному реаліті.

На своїй сторінці в Instagram Терен показав, які повідомлення отримує від хейтерів.

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Участь у проєкті "Холостяк" стала для ветерана своєрідним випробуванням. Зокрема, Олександра критикують за його рішення щодо дівчат та поведінку на проєкті. Так, за чотири випуски шоу Терен вже встиг поцілуватися із трьома дівчатами, що викликло хвилю обурення у глядачів.

Ветеран зізнається, що очікував, що не усі будуть згодні із його вибором, але не думав, що буде отримувати "листи ненависті" від колишніх шанувальників.

"Звісно неможливо подобатись всім і у мене ніколи не було подібної мети, проте я не очікував, що це буде не критика, а людино-ненависницькі повідомлення, коментарі. Люди, які ще вчора дякували мені і писали з захватом повідомлення, просили зробити фото, тепер роздирають на шматки, бо їхні погляди на життя просто відрізняються від моїх", — написав Олександр.

Ба більше, деякі коментатори намагаються звинуватити ветерана у тому, що він пішов на шоу лише заради піару. Та навіть критикують холостяка за те, що він, попри інвалідність, не повернувся на фронт.

"Я пішов на проєкт, зокрема, щоб показати іншим людям, що немає "обмежених можливостей". Ветерани та люди з інвалідністю мають і можуть жити повноцінно, насолоджуватися життям, закохуватись, втілювати мрії в реальність, сміятись, радіти, ми можемо все! Дякую всім тим, хто бачить істину, або намагається її хоча б розгледіти. Ваші слова та підтримка допомагають", — відповів на це холостяк.

Нагадаємо, раніше кохана загиблого пілота Джуса також розкритикувала Терена за його вибір.

Також учасниця "Холостяка-13" прокоментувала скандал із поцілунками на шоу.