Холостяк Александр Терен ответил на жесткий хейт в сети — фото

Александр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Будько, известный по позывному "Терен", столкнулся с волной хейта. Ветерана раскритиковали в сети за его решения на романтическом реалити.

На своей странице в Instagram Терен показал, какие сообщения получает от хейтеров.

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Александр Терен ответил на жесткую критику

Участие в проекте "Холостяк" стало для ветерана своеобразным испытанием. В частности, Александра критикуют за его решение по поводу девушек и поведение на проекте. Так, за четыре выпуска шоу Терен уже успел поцеловаться с тремя девушками, что вызвало волну негодования у зрителей.

Ветеран признается, что ожидал, что не все будут согласны с его выбором, но не думал, что будет получать "письма ненависти" от бывших поклонников.

"Конечно невозможно нравиться всем и у меня никогда не было подобной цели, однако я не ожидал, что это будет не критика, а человеконенавистнические сообщения, комментарии. Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь раздирают на куски, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих" , — написал Александр.

Более того, некоторые комментаторы пытаются обвинить ветерана в том, что он пошел на шоу только ради пиара. Но даже критикуют холостяка за то, что, несмотря на инвалидность, он не вернулся на фронт.

"Я пошел на проект, в частности, чтобы показать другим людям, что нет "ограниченных возможностей". Ветераны и люди с инвалидностью имеют и могут жить полноценно, наслаждаться жизнью, влюбляться, воплощать мечты в реальность, смеяться, радоваться, мы можем все! Спасибо всем тем, кто видит истину, или пытается ее хотя бы разглядеть. Ваши слова и поддержка помогают", – ответил на это холостяк.

Напомним, ранее возлюбленная погибшего пилота Джуса также раскритиковала Терена за его выбор.

Также участница "Холостяка-13" прокомментировала скандал с поцелуями на шоу.