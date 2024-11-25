Російський бізнесмен розповів про дружбу з Поляковою

Російський бізнесмен розкрив подробиці стосунків із Поляковою
Російський бізнесмен Євген Чичваркін, який давно емігрував до Великої Британії, прокоментував хвилю критики, спрямовану на його подругу, українську співачку Олю Полякову. Хейт виник після того, як зірка показалась з Чичваркіним за кордоном, чим і викликала обурення в мережі.
Цю ситуацію бізнесмен прокоментував у інтерв'ю "Люкс ФМ".
Як Євген Чичваркін описав його стосунки з Поляковою
Чичваркін пояснив, що вже понад 15 років живе у Великій Британії, де займається бізнесом. Серед його друзів є і Полякова. Бізнесмен поділився, що їхня дружба досить незвична: вони разом ходять у походи, підкорюють гори і навіть купаються в холодній воді.
"Ми обожнюємо один одного. Ми вже двічі піднімалися в гори і купалися у крижаній воді", — розповів Чичваркін.
Однак він підкреслив, що не відносить себе до так званих "хороших росіян". Його не турбує, як його сприймають в інтернеті чи суспільстві, і вважає важливими лише думки професіоналів, таких як військові чи лікарі.
До того ж Чичваркін заявив, що активно підтримує Україну. Він організовує благодійні вечері, на яких збирають кошти для допомоги Збройним силам України та постраждалим від війни.
Загалом, дружба Олі Полякової з Чичваркіним викликала різну реакцію, але сам бізнесмен закликає дивитися на вчинки, а не на ярлики.
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