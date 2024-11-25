Російський бізнесмен розповів про дружбу з Поляковою

Оля Полякова. Фото: скриншот відео

Російський бізнесмен Євген Чичваркін, який давно емігрував до Великої Британії, прокоментував хвилю критики, спрямовану на його подругу, українську співачку Олю Полякову. Хейт виник після того, як зірка показалась з Чичваркіним за кордоном, чим і викликала обурення в мережі.

Цю ситуацію бізнесмен прокоментував у інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Чичваркін пояснив, що вже понад 15 років живе у Великій Британії, де займається бізнесом. Серед його друзів є і Полякова. Бізнесмен поділився, що їхня дружба досить незвична: вони разом ходять у походи, підкорюють гори і навіть купаються в холодній воді.

"Ми обожнюємо один одного. Ми вже двічі піднімалися в гори і купалися у крижаній воді", — розповів Чичваркін.

Однак він підкреслив, що не відносить себе до так званих "хороших росіян". Його не турбує, як його сприймають в інтернеті чи суспільстві, і вважає важливими лише думки професіоналів, таких як військові чи лікарі.

Євген Чичваркін пишається спілкуванням з Поляковою. Фото: скриншот відео

До того ж Чичваркін заявив, що активно підтримує Україну. Він організовує благодійні вечері, на яких збирають кошти для допомоги Збройним силам України та постраждалим від війни.

Загалом, дружба Олі Полякової з Чичваркіним викликала різну реакцію, але сам бізнесмен закликає дивитися на вчинки, а не на ярлики.

Раніше ми писали про те, що Нікітюк показалася з чоловіком Полякової.

Також ми повідомляли, що Полякова знялась топлес для нового кліпу.