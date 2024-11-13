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Полякова знялась топлес для нового кліпу — фото

13 листопада 2024 10:12
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Оля Полякова здивує фанатів у новому кліпі без одягу
Оля Полякова. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка та телеведуча Оля Полякова знову привернула увагу своєю зухвалістю та епатажем. Цього разу зірка вразила підписників кадрами зі зйомок нового кліпу. На них Полякова з’являється майже без одягу, сміливо позуючи перед камерою.

Відповідними кадрами вона поділилась у себе в Instagram

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Незважаючи на те, що Олі вже 45 років, вона впевнено демонструє свою чудову форму та не соромиться експериментувати з образами. Це завжди викликає бурхливе обговорення серед фанатів, які із захватом та здивуванням вже коментують новий її образ.

Полякова знялась топлес для нового кліпу — фото - фото 1
Полякова готує новий кліп. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ще раніше Полякова підірвала мережу кліпом на пісню "Білий налив". Тоді деякі підписники звинуватили її у надмірній ретуші, стверджуючи, що вона на відео зовсім не схожа на себе. Оля пояснила це тим, що у кліпі вона використала мінімум макіяжу, через що виглядала максимально природно.

Однак є ймовірність, що новий кліп на пісню "Жінка з цікавим минулим" стане ще більш обговорюваним. Попередні кадри з майданчика вже викликали неабиякий ажіотаж, а шанувальники в очікуванні прем'єри активно обговорюють, яким буде фінальний результат.

Полякова знялась топлес для нового кліпу — фото - фото 2
Кадри зі зйомок кліпу заінтригували. 
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Схоже, Поляковій знову вдалось заінтригувати аудиторію, зберігаючи своє звання однієї з найсміливіших зірок українського шоу-бізнесу.

Завдяки своїм експериментам зірка постійно підтримує цікавість до своєї творчості та не перестає дивувати своїх фанатів.

Раніше ми писали про те, що чоловік Полякової розсекретив, як зробив пропозицію 20 років тому.

Також ми повідомляли, що Полякова зізналася про думки щодо розлучення з чоловіком.

знаменитості кліпи зірки Оля Полякова співачка

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