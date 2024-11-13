Оля Полякова здивує фанатів у новому кліпі без одягу

Полякова знялась топлес для нового кліпу — фото
Українська співачка та телеведуча Оля Полякова знову привернула увагу своєю зухвалістю та епатажем. Цього разу зірка вразила підписників кадрами зі зйомок нового кліпу. На них Полякова з’являється майже без одягу, сміливо позуючи перед камерою.
Відповідними кадрами вона поділилась у себе в Instagram.
Поляковій вдалось вкотре вразити фанатів
Незважаючи на те, що Олі вже 45 років, вона впевнено демонструє свою чудову форму та не соромиться експериментувати з образами. Це завжди викликає бурхливе обговорення серед фанатів, які із захватом та здивуванням вже коментують новий її образ.
Ще раніше Полякова підірвала мережу кліпом на пісню "Білий налив". Тоді деякі підписники звинуватили її у надмірній ретуші, стверджуючи, що вона на відео зовсім не схожа на себе. Оля пояснила це тим, що у кліпі вона використала мінімум макіяжу, через що виглядала максимально природно.
Однак є ймовірність, що новий кліп на пісню "Жінка з цікавим минулим" стане ще більш обговорюваним. Попередні кадри з майданчика вже викликали неабиякий ажіотаж, а шанувальники в очікуванні прем'єри активно обговорюють, яким буде фінальний результат.
Схоже, Поляковій знову вдалось заінтригувати аудиторію, зберігаючи своє звання однієї з найсміливіших зірок українського шоу-бізнесу.
Завдяки своїм експериментам зірка постійно підтримує цікавість до своєї творчості та не перестає дивувати своїх фанатів.
Раніше ми писали про те, що чоловік Полякової розсекретив, як зробив пропозицію 20 років тому.
Також ми повідомляли, що Полякова зізналася про думки щодо розлучення з чоловіком.
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