Оля Полякова стала жертвою грабіжника —що зірка планує робити

Оля Полякова. Фото: скриншот відео

Українська співачка Оля Полякова потрапила в неприємну ситуацію — її пограбували прямо посеред вулиці. За словами артистки, вона випадково випустила телефон з рук, і в цей момент поруч пробіг невідомий чоловік.

У своїх Instagram-stories зірка розповіла про цей інцидент, який став для неї справжнім шоком.

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Замість того, щоб повернути пристрій власниці, чоловік скористався моментом, підібрав телефон і швидко зник у натовпі.

Як Полякова планує покарати злодія

Полякова, яка завжди на зв’язку зі своїми прихильниками, зізналася, що має відео цього нахабного вчинку. Камери відеоспостереження зафіксували, як злодій забирає її телефон.

Зірка тепер стоїть перед вибором: чи віднести цей доказ у поліцію, щоб правоохоронці знайшли грабіжника, чи ж опублікувати відео в соціальних мережах, щоб громадськість допомогла знайти зловмисника або хоча б зробила його "відомим".

Полякова попросила поради у підписників. Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У мене вкрали телефон, і в мене є відео, як його крадуть. Спочатку я його випадково впустила, а цей чоловік, який біг поруч, миттєво підхопив його і побіг далі. І тепер у мене дилема — йти з цим відео в поліцію, чи зробити його відомим на весь Інтернет? Що робити?" — звернулася Полякова до своїх підписників.

Шанувальники співачки підтримують її в коментарях та радять різні варіанти дій. Одні радять обов’язково звернутися до поліції, інші ж — виставити відео в соцмережі, щоб злодій побачив, що його вчинок не залишився непоміченим.

Раніше ми писали про те, що чоловік Полякової розсекретив, як зробив пропозицію 20 років тому.

Також ми повідомляли, що доньку Полякової покликали заміж.