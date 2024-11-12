Оля Полякова стала жертвой грабителя — что звезда планирует делать

Оля Полякова. Фото: скриншот видео

Украинская певица Оля Полякова попала в неприятную ситуацию — ее ограбили прямо посреди улицы. По словам артистки, она случайно выпустила телефон из рук, и в этот момент мимо пробежал неизвестный мужчина.

В своих Instagram-stories звезда рассказала об этом инциденте, который стал для нее настоящим шоком.

Читайте также:

Вместо того чтобы вернуть устройство владелице, мужчина воспользовался моментом, подобрал телефон и быстро исчез в толпе.

Как Полякова планирует наказать вора

Полякова, которая всегда на связи со своими поклонниками, призналась, что имеет видео этого наглого поступка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как вор крадет ее телефон.

Звезда теперь стоит перед выбором: отнести ли это доказательство в полицию, чтобы правоохранители нашли грабителя, или опубликовать видео в социальных сетях, чтобы общественность помогла найти злоумышленника или хотя бы сделала его "известным".

Полякова попросила совета у подписчиков. Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У меня украли телефон, и у меня есть видео, как его воруют. Сначала я его случайно уронила, а этот бегущий рядом мгновенно подхватил его и побежал дальше. И теперь у меня дилемма — идти с этим видео в полицию, сделать ли его известным на весь Интернет?", — обратилась Полякова к своим подписчикам.

Поклонники певицы поддерживают ее в комментариях и советуют разные варианты действий. Одни советуют обязательно обратиться в полицию, другие же — выставить видео в соцсети, чтобы вор увидел, что его поступок не остался незамеченным.

Раньше мы писали о том, что мужчина Поляковой рассекретил, как сделал предложение 20 лет назад.

Также мы сообщали, что дочь Поляковой позвали замуж.