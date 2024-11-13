Оля Полякова удивит фанатов в новом клипе без одежды

Оля Полякова. Фото: скриншот видео

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова снова привлекла внимание своей дерзостью и эпатажем. В этот раз звезда поразила подписчиков кадрами со съемок нового клипа. На них Полякова появляется почти без одежды, смело позируя перед камерой.

Соответствующими кадрами она поделилась у себя в Instagram.

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Несмотря на то, что Оле уже 45 лет, она уверенно демонстрирует свою отличную форму и не стесняется экспериментировать с образами. Это всегда вызывает бурное обсуждение среди фанатов, которые с восторгом и удивлением уже комментируют новый образ артистки.

Полякова готовит новый клип. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Еще раньше Полякова взорвала сеть клипом на песню "Белый налив". Тогда некоторые подписчики обвинили ее в чрезмерной ретуши, утверждая, что она на видео совсем не похожа на себя. Оля объяснила это тем, что в клипе она использовала минимум макияжа, поэтому выглядела максимально естественно.

Однако, видимо, новый клип на песню "Женщина с интересным прошлым" станет еще более обсуждаемым. Предыдущие кадры с площадки уже вызвали большой ажиотаж, а поклонники в ожидании премьеры активно обсуждают, каким будет финальный результат.

Кадры со съемок клипа заинтриговали. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Похоже, Поляковой снова удалось заинтриговать аудиторию, сохраняя свое звание одной из самых смелых звезд украинского шоу-бизнеса.

Благодаря своим экспериментам звезда постоянно поддерживает интерес к своему творчеству и не перестает удивлять своих фанатов.

Ранее мы писали о том, что мужчина Поляковой рассекретил, как сделал предложение 20 лет назад.

Также мы сообщали, что Полякова призналась о мнениях по разводу с мужем.