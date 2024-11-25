Российский бизнесмен рассказал о дружбе с Поляковой

Оля Полякова Фото: скриншот видео

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, давно эмигрировавший в Великобританию, прокомментировал волну критики, направленную на его подругу, украинскую певицу Олю Полякову. Хейт возник после того, как звезда показалась с Чичваркиным за границей, чем и вызвала негодование в сети.

Эту ситуацию бизнесмен прокомментировал в интервью "Люксе ФМ" .

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Чичваркин объяснил, что уже более 15 лет живет в Великобритании, где занимается бизнесом. Среди его друзей есть и Полякова. Бизнесмен поделился, что их дружба достаточно необычна: они вместе ходят в походы, покоряют горы и даже купаются в холодной воде.

"Мы обожаем друг друга. Мы уже дважды поднимались в горы и купались в ледяной воде", — рассказал Чичваркин.

Однако он подчеркнул, что не относит себя к так называемым "хорошим россиянам". Его не беспокоит, как его воспринимают в интернете или обществе, и считает важными только мнения профессионалов, таких как военные или врачи.

Евгений Чичваркин гордится общением с Поляковой. Фото: скриншот видео

К тому же Чичваркин заявил, что активно поддерживает Украину. Он организует благотворительные ужины, на которых собираются средства для помощи Вооруженным силам Украины и пострадавшим от войны.

В целом, дружба Оли Поляковой с Чичваркиным вызвала разную реакцию, но сам бизнесмен призывает смотреть на поступки, а не на ярлыки.

Раньше мы писали о том, что Никитюк показалась с мужем Поляковой.

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